Как серьги в ушах влияют на судьбу женщины и каких украшений стоит бояться
Бездумно покупать украшения из всех подряд материалов нельзя, даже если они выглядят красиво. Есть целых шесть популярных металлов, которые могут влиять на уровень жизненной энергии своего носителя. Life.ru рассказывает, от каких изделий лучше отказаться.
Какие серьги нельзя носить, если не хотите лишиться жизненной силы? Обложка © Shutterstock / FOTODOM
При выборе ювелирного украшения для ушей нужно проявлять бдительность. Некоторые виды металлов могут не просто высасывать энергию из владельца, но и серьёзно вредить ему. Какие серьги нельзя надевать ни при каких обстоятельствах, а что носить допускается?
1. Бижутерия
Какие серьги "передавят" канал энергии, проходящий через уши? Бижутерия. Фото © Unsplash / pattyzc
Когда женщины оказываются перед выбором, какие серьги носить, они иногда отдают предпочтение не качественному металлу, а дешёвому. Поэтому выбирают бижутерию, которая выглядит сногсшибательно, но стоит до двух тысяч рублей. Такое предложение действительно выглядит заманчиво из-за дешевизны. Однако у него есть серьёзный минус.
Бижутерия в большинстве случаев сделана из дешёвого низкокачественного металла. Поэтому если вставить такое украшение в уши, то оно "передавит энергетический канал", который "идёт" от Вселенной к мозгу. После этого в голову перестанут поступать любые креативные идеи и мысли, способствующие успеху. К тому же есть риск, что начнутся мигрени.
2. Серьги из серебра для женщин
По большинству характеристик металл довольно неплохой, и изделия из него создают красивые. Но при подборе такого ювелирного украшения нужно определиться, что для вас важно — быть львицей или спокойной дамой. Дело в том, что серебро одаривает носительницу женской энергией. Надев такие серьги, вы станете более спокойной, умиротворённой, пассивной. Но некоторым особенно активным дамам такой "энергетический настрой" не подходит.
Поэтому серебряные серьги в ушах нельзя носить женщинам, которые хотят всего добиться сами и нуждаются в сильной энергетической подпитке для осуществления своих целей. Ведь такие аксессуары сделают свою носительницу более инфантильной.
3. Золотые аксессуары
Золотые серьги гарантированно дадут носительнице энергетическую подпитку. Фото © Unsplash / hanabae
Золотые серьги рекомендуется носить женщинам-карьеристкам и бизнес-вумен. Этот металл олицетворяет собой мужское начало. Он заряжает носительницу жизненной силой и даёт вдохновение во время пути к своей цели. В древние времена был даже специальный ритуал. Шаманы "вводили" своим пациентам в тело "энергию" с помощью иголок из золота.
4. Опал
Никаким женщинам не подходят серьги с опалом. Такие изделия выглядят красиво, но у них крайне вредоносные эзотерические свойства. Считается, что аксессуары приносят в жизнь много горя и проблем. Известными носительницами украшений с опалом были женщины семьи Романовых. Возможно, в том числе из-за этого жизнь всей семьи закончилась расстрелом.
5. Медные серьги
Какие серьги подходят женщине? Медные — дешёвые, но, несмотря на это, дарят энергию. Фото © Unsplash / kolyakorzh
Медные украшения выглядят довольно скромно, но у них есть важное нематериальное преимущество. Такие серьги притянут в жизнь безграничное количество энергии, любовь и комфорт.
6. Олово
Какие серьги подходят женщинам любых возрастов? Оловянные — это единственная безопасная бижутерия. Фото © Unsplash / kate_gliz
Серьги из олова часто продаются в магазинах с бижутерией. У них довольно удачный сплав, который позволяет создавать красивые украшения на любой вкус. Покупать такие аксессуары рекомендуется всем, кто хочет добиться успеха в жизни. Дам он делает более женственными. А ещё открывает так называемую сакральную чакру.
Носителей оловянных серёжек ждут удача и успех. В их жизнь придёт изобилие и энергия, необходимая для осуществления любой мечты. Более возрастным дамам украшения из этого металла дадут энергию и возможность духовно омолодиться.
При покупке других украшений тоже нужно уделять внимание материалу. Ранее Life.ru рассказывал, какие натуральные камни могут обрушить вам на голову беды и неудачи.
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