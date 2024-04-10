Как серьги в ушах влияют на судьбу женщины и каких украшений стоит бояться

При выборе ювелирного украшения для ушей нужно проявлять бдительность. Некоторые виды металлов могут не просто высасывать энергию из владельца, но и серьёзно вредить ему. Какие серьги нельзя надевать ни при каких обстоятельствах, а что носить допускается?

1. Бижутерия

Какие серьги "передавят" канал энергии, проходящий через уши? Бижутерия. Фото © Unsplash / pattyzc

Когда женщины оказываются перед выбором, какие серьги носить, они иногда отдают предпочтение не качественному металлу, а дешёвому. Поэтому выбирают бижутерию, которая выглядит сногсшибательно, но стоит до двух тысяч рублей. Такое предложение действительно выглядит заманчиво из-за дешевизны. Однако у него есть серьёзный минус.

Бижутерия в большинстве случаев сделана из дешёвого низкокачественного металла. Поэтому если вставить такое украшение в уши, то оно "передавит энергетический канал", который "идёт" от Вселенной к мозгу. После этого в голову перестанут поступать любые креативные идеи и мысли, способствующие успеху. К тому же есть риск, что начнутся мигрени.

2. Серьги из серебра для женщин

По большинству характеристик металл довольно неплохой, и изделия из него создают красивые. Но при подборе такого ювелирного украшения нужно определиться, что для вас важно — быть львицей или спокойной дамой. Дело в том, что серебро одаривает носительницу женской энергией. Надев такие серьги, вы станете более спокойной, умиротворённой, пассивной. Но некоторым особенно активным дамам такой "энергетический настрой" не подходит.

Поэтому серебряные серьги в ушах нельзя носить женщинам, которые хотят всего добиться сами и нуждаются в сильной энергетической подпитке для осуществления своих целей. Ведь такие аксессуары сделают свою носительницу более инфантильной.

3. Золотые аксессуары

Золотые серьги гарантированно дадут носительнице энергетическую подпитку. Фото © Unsplash / hanabae

Золотые серьги рекомендуется носить женщинам-карьеристкам и бизнес-вумен. Этот металл олицетворяет собой мужское начало. Он заряжает носительницу жизненной силой и даёт вдохновение во время пути к своей цели. В древние времена был даже специальный ритуал. Шаманы "вводили" своим пациентам в тело "энергию" с помощью иголок из золота.

4. Опал

Никаким женщинам не подходят серьги с опалом. Такие изделия выглядят красиво, но у них крайне вредоносные эзотерические свойства. Считается, что аксессуары приносят в жизнь много горя и проблем. Известными носительницами украшений с опалом были женщины семьи Романовых. Возможно, в том числе из-за этого жизнь всей семьи закончилась расстрелом.

5. Медные серьги

Какие серьги подходят женщине? Медные — дешёвые, но, несмотря на это, дарят энергию. Фото © Unsplash / kolyakorzh

Медные украшения выглядят довольно скромно, но у них есть важное нематериальное преимущество. Такие серьги притянут в жизнь безграничное количество энергии, любовь и комфорт.

6. Олово

Какие серьги подходят женщинам любых возрастов? Оловянные — это единственная безопасная бижутерия. Фото © Unsplash / kate_gliz

Серьги из олова часто продаются в магазинах с бижутерией. У них довольно удачный сплав, который позволяет создавать красивые украшения на любой вкус. Покупать такие аксессуары рекомендуется всем, кто хочет добиться успеха в жизни. Дам он делает более женственными. А ещё открывает так называемую сакральную чакру.

Носителей оловянных серёжек ждут удача и успех. В их жизнь придёт изобилие и энергия, необходимая для осуществления любой мечты. Более возрастным дамам украшения из этого металла дадут энергию и возможность духовно омолодиться.