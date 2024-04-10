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10 апреля, 12:34

Иностранцы посмотрели "Операцию "Ы" и, похоже, уже готовы отменять Леонида Гайдая

"Операция "Ы" вновь оказалась под микроскопом международной аудитории. Но в этот раз иностранные зрители не смеются — они возмущены. Что там опять и какая шутка показалась им слишком чёрной — разбираемся в материале.

Обложка © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

В мире, где глобальная культура становится всё более взаимосвязанной, классика советского кино "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" от Леонида Гайдая вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не за уникальные черты советского юмора, которые пришлись по душе многим поколениям зрителей, а за сцены, вызвавшие резкую реакцию у иностранных зрителей.

"Операция "Ы" вызывает возмущение у иностранной аудитории. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

"Операция "Ы" вызывает возмущение у иностранной аудитории. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Первым эпизодом, который вызвал вопросы, оказался момент на стройке, когда следующий за Шуриком Фёдор в одной "юбке" из соломы пробегает сквозь дым и оказывается полностью покрыт сажей. Параллели долго искать не пришлось. В глазах иностранного зрителя это типичный, как сейчас называют, блэкфейс — карикатурное изображение белыми людьми африканцев.

Гайдай на грани отмены: реакция зарубежных зрителей на классику. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Гайдай на грани отмены: реакция зарубежных зрителей на классику. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Второй момент уже не такой очевидный. Помните, как Шурик всё-таки ловит Федю в "кокон" из склеенных обоев? Фразу "Надо, Федя, надо" тоже приняли не с большим восторгом — всё из-за схожести с именем кубинского революционера Фиделя Кастро.

Советский юмор под судом глобальной аудитории: новый взгляд на старые фильмы. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Советский юмор под судом глобальной аудитории: новый взгляд на старые фильмы. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Ситуация интересная и на удивление не новая. Даже когда фильм только выходил в 60-х, у советских цензоров были эти же самые вопросы. Говорят, что в Кремле тогда и правда называли Кастро Федей и никак не хотели нарушить отношения с ним. Но Леонид Гайдай в своих интервью не раз отмечал, что любые подобные ассоциации были случайными и не носили злого умысла.

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