Иностранцы посмотрели "Операцию "Ы" и, похоже, уже готовы отменять Леонида Гайдая

В мире, где глобальная культура становится всё более взаимосвязанной, классика советского кино "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" от Леонида Гайдая вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не за уникальные черты советского юмора, которые пришлись по душе многим поколениям зрителей, а за сцены, вызвавшие резкую реакцию у иностранных зрителей.

"Операция "Ы" вызывает возмущение у иностранной аудитории. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Первым эпизодом, который вызвал вопросы, оказался момент на стройке, когда следующий за Шуриком Фёдор в одной "юбке" из соломы пробегает сквозь дым и оказывается полностью покрыт сажей. Параллели долго искать не пришлось. В глазах иностранного зрителя это типичный, как сейчас называют, блэкфейс — карикатурное изображение белыми людьми африканцев.

Гайдай на грани отмены: реакция зарубежных зрителей на классику. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Второй момент уже не такой очевидный. Помните, как Шурик всё-таки ловит Федю в "кокон" из склеенных обоев? Фразу "Надо, Федя, надо" тоже приняли не с большим восторгом — всё из-за схожести с именем кубинского революционера Фиделя Кастро.

Советский юмор под судом глобальной аудитории: новый взгляд на старые фильмы. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk