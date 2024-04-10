Психолог нашла неожиданную причину того, почему жена Канье Уэста так странно одевается
Психолог Наумова: Канье Уэст не имеет никакого отношения к нарядам Бьянки
Рэпер и продюсер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори. Фото © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images
Потребность жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори в ношении откровенных нарядов на публике связана с детскими травмами. В юношеском возрасте к девочке проявляли мало внимания и любви, поэтому сейчас Бьянка остро нуждается в постоянном подтверждении своей привлекательности, уверена психолог Наталья Наумова.
"Таким образом она чувствует свою ценность. Как правило, это связано с тем, что в детском возрасте девочку недостаточно ценили родители, у неё были сложные взаимоотношения со значимыми родственниками", — высказалась эксперт в диалоге с "Вечерней Москвой".
При этом психолог отвергла версию фанатов, приписывающих выбор нарядов для Бьянки её звёздному супругу. Многие думают, что раз Канье обожает эпатаж, то и решил приобщить к такому образу жизни и свою супругу. Наумова объясняет: о принуждении к наготе здесь речь не идёт. Бьянка и сама заинтересована в таких луках, потому что привыкла добиваться всего за счёт своей сексуальной привлекательности. Для неё выход из зоны комфорта, похоже, заключался бы в появлении на публике в более скоромном наряде.
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