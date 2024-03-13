Гоша Рубчинский одел Канье Уэста в шмотки с русским матом и "приветом" Adidas
Канье Уэст представил новую коллекцию с русским матом и посланием Adidas
Канье Уэст в футболке с надписью "Фак Адидас" на прослушивании второй части Vultures в Сан-Франциско. Фото © X / Ye Fandom
Известный российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустил новую коллекцию мерча для американского рэпера Канье Уэста. Новая линейка была вдохновлена русской эстетикой и матерными выражениями.
Канье Уэст на прослушивании второй части Vultures в Сан-Франциско. Фото © X / Ye Fandom
На шмотках красуется надпись "Фак Адидас" и русский мат. Новая коллекция сразу вызвала интерес у поклонников моды и Канье Уэста, а её выход был приурочен к выпуску рэпером студийного альбома под названием Vultures 2. Однако о возможности приобретения мерча с русским матом пока ничего не известно.
Экстравагантная надпись на одежде из новой коллекции Уэста отсылает к его давнему конфликту с брендом Adidas, на руководство которого немецкие инвесторы подали в суд из-за антисемитских взглядов рэпера, после чего компании пришлось разорвать действующий контракт с популярным исполнителем.