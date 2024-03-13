Гоша Рубчинский одел Канье Уэста в шмотки с русским матом и "приветом" Adidas

На шмотках красуется надпись "Фак Адидас" и русский мат. Новая коллекция сразу вызвала интерес у поклонников моды и Канье Уэста, а её выход был приурочен к выпуску рэпером студийного альбома под названием Vultures 2. Однако о возможности приобретения мерча с русским матом пока ничего не известно.