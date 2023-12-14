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14 декабря, 06:17

Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy

Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Об этом сам музыкант сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

"YEEZY приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна", — написал он.

Рэпер отметил, что приход легендарного российского дизайнера в ведущий мировой бренд в моде "является важным достижением в истории дизайна".

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ТАСС / AP / Ashley Landis

Матвей Константинов
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