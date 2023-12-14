Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста
Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy
Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Об этом сам музыкант сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).
"YEEZY приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна", — написал он.
Рэпер отметил, что приход легендарного российского дизайнера в ведущий мировой бренд в моде "является важным достижением в истории дизайна".
Ранее в Москве открылся первый магазин новой сети спортивных товаров, в которой будет продаваться продукция Adidas и Reebok. Это самый большой магазин с продукцией брендов в России.
ТАСС / AP / Ashley Landis