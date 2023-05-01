На Adidas подали в суд из-за контракта с Канье Уэстом

Инвесторы немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas подали в суд на руководство организации из-за контракта с американским рэпером Канье Уэстом. Как пишет Би-би-си, это связано с антисемитскими высказываниями звезды в октябре прошлого года.

Инвесторы утверждают, что в Adidas знали о рисках заключения контракта задолго до "такого поведения" Уэста. Компания прекратила сотрудничество с рэпером, однако избежать разбирательств в итоге не получилось.

Ранее Лайф рассказывал, что 3 октября певец Канье Уэст посетил Неделю моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Кроме того, рэпер заявил, что убитый во время задержания Джордж Флойд на самом деле умер из-за злоупотребления наркотиками. В ответ на него обрушился шквал критики от пользователей соцсетей и представителей брендов, с которыми он сотрудничал. Так, например, Уэст попал в чёрный список модного дома Balenciaga.