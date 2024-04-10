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10 апреля, 07:24

Лидер группы Uma2rman попал под суд из-за несуществующего кафе

На лидера группы Uma2rman Кристовского подали в суд из-за долга за связь

Группа Uma2rman. Фото © Телеграм / uma2rman1

Группа Uma2rman. Фото © Телеграм / uma2rman1

Российский актёр, вокалист и лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский оказался в центре судебного разбирательства из-за его несуществующего кафе. Как стало известно SHOT, музыканта обвиняют в неуплате долга за корпоративную связь для сотрудников заведения.

Кристовский учредил ООО "Ума" в 2022 году, чтобы открыть кафе. Для этого артист заключил договоры с различными сервисными компаниями, включая "Бизнес Связь", которая предоставляет корпоративные коммуникационные услуги предприятиям и предпринимателям. Однако проект музыканта так и не был воплощён. Только вот Кристовский забыл разорвать договор с "Бизнес Связью". Руководство компании спустя два года вспомнило о невыплаченной сумме в 14 190 рублей и потребовало её с лидера Uma2rman. Сам музыкант отказался платить за связь в несуществующем кафе. Теперь спор между сторонами будет решать суд.

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А ранее Life.ru сообщал, что блогерша Настя Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy — смоленское ООО "Сила воина – Евразия". Она требует взыскать с завода 4,6 миллиона рублей. По нашим данным, блогершу не устроил массовый брак, в частности протекающие банки, внутри которых то и дело находили грязь и плесень. С лета 2023 года выпуск напитков остановлен.

Андрей Бражников
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