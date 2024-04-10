Лидер группы Uma2rman попал под суд из-за несуществующего кафе
На лидера группы Uma2rman Кристовского подали в суд из-за долга за связь
Группа Uma2rman. Фото © Телеграм / uma2rman1
Российский актёр, вокалист и лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский оказался в центре судебного разбирательства из-за его несуществующего кафе. Как стало известно SHOT, музыканта обвиняют в неуплате долга за корпоративную связь для сотрудников заведения.
Кристовский учредил ООО "Ума" в 2022 году, чтобы открыть кафе. Для этого артист заключил договоры с различными сервисными компаниями, включая "Бизнес Связь", которая предоставляет корпоративные коммуникационные услуги предприятиям и предпринимателям. Однако проект музыканта так и не был воплощён. Только вот Кристовский забыл разорвать договор с "Бизнес Связью". Руководство компании спустя два года вспомнило о невыплаченной сумме в 14 190 рублей и потребовало её с лидера Uma2rman. Сам музыкант отказался платить за связь в несуществующем кафе. Теперь спор между сторонами будет решать суд.
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