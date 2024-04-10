Лидер группы Uma2rman попал под суд из-за несуществующего кафе

Кристовский учредил ООО "Ума" в 2022 году, чтобы открыть кафе. Для этого артист заключил договоры с различными сервисными компаниями, включая "Бизнес Связь", которая предоставляет корпоративные коммуникационные услуги предприятиям и предпринимателям. Однако проект музыканта так и не был воплощён. Только вот Кристовский забыл разорвать договор с "Бизнес Связью". Руководство компании спустя два года вспомнило о невыплаченной сумме в 14 190 рублей и потребовало её с лидера Uma2rman. Сам музыкант отказался платить за связь в несуществующем кафе. Теперь спор между сторонами будет решать суд.