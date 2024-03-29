Суд обязал лидера "Руки вверх!" отдать хит "Я не отдам тебя никому"
Певец Жуков не смог через суд вернуть права на песни группы "Руки вверх!"
Певец, лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. Обложка © VK / Сергей Жуков
Певцу Сергею Жукову не удалось добиться через суд возвращения прав на песни группы "Руки вверх!". Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что запись песен "Ну где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и прочих финансировалась продюсером Андреем Маликовым с 1998 по 1999 год, а Жуков выполнял функции автора и исполнителя. Впоследствии ООО "Технико-продюсерский центр Маликова" получил права на фонограммы от издательства "Джем". Спустя 20 лет после этого певец потребовал суд признать соглашение о передаче прав и лицензию на использование фонограмм недействительными, на что и обратили внимание служители Фемиды, принимая решение по иску.
"Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд в том числе исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет", — сказали в суде.
Иск был отклонён Симоновским судом столицы, тогда как апелляцию на это решение отклонил Московский городской суд. Вердикт уже вступил в законную силу.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Жуков призвал россиян поддержать семьи убитых террористами в "Крокусе" и пострадавших во время атаки людей. Музыкант сообщил, что принял участие в объявленном Российским Красным Крестом сборе средств, и предложил тем, кто хочет помочь, но не знает как, поступить так же.