Суд обязал лидера "Руки вверх!" отдать хит "Я не отдам тебя никому"

Певцу Сергею Жукову не удалось добиться через суд возвращения прав на песни группы "Руки вверх!". Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что запись песен "Ну где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и прочих финансировалась продюсером Андреем Маликовым с 1998 по 1999 год, а Жуков выполнял функции автора и исполнителя. Впоследствии ООО "Технико-продюсерский центр Маликова" получил права на фонограммы от издательства "Джем". Спустя 20 лет после этого певец потребовал суд признать соглашение о передаче прав и лицензию на использование фонограмм недействительными, на что и обратили внимание служители Фемиды, принимая решение по иску.

"Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд в том числе исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет", — сказали в суде.

Иск был отклонён Симоновским судом столицы, тогда как апелляцию на это решение отклонил Московский городской суд. Вердикт уже вступил в законную силу.