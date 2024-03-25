Лидер "Руки вверх!" Сергей Жуков оказал финансовую помощь пострадавшим в теракте
Российский певец Сергей Жуков поделился эмоциями 24 марта, в день траура по погибшим в теракте на территории концертного зала "Крокус сити холл". Лидер известной группы "Руки вверх!" заявил, что никакие слова не помогут вернуть потерянные жизни, однако в силах россиян поддержать семьи жертв и пострадавших.
По словам исполнителя, он узнал о произошедшем сразу по завершении выступления в Пензе, передёрнувшись от ужаса. И когда Российский Красный Крест объявил о сборе средств для родных погибших и раненых, певец не смог остаться в стороне.
"Я уже сделал перевод, но уверен, что многие из вас тоже хотят помочь, просто не знают, где и как. Я искренне, до слёз соболезную всем, кого коснулась эта жуткая трагедия. Мы все рядом с вами. Каждый по-возможности, вы не одни. С вами вся страна", — написал Жуков, похвалив россиян за сплочённость.
Ранее о теракте в "Крокусе" высказались и другие звёзды, посетившие акцию в память о жертвах у концертного зала. Певец Тимати предрёк боевикам настоящий ад, Люся Чеботина призвала россиян объединяться на фоне произошедшего, а продюсер Игорь Матвиенко заявил, что ему сложно поверить в такую трагедию.
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