Игоря Матвиенко потрясло хладнокровное убийство 137 человек в "Крокусе"

Теракт в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 130 человек, не может не потрясти, заявил композитор и продюсер Игорь Матвиенко на акции у красногорского концертного зала в память о жертвах террористического акта.

Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта в "Крокусе". Видео © Life.ru

"Мы живём в нормальной, спокойной обстановке — и вдруг такое случается. Это не может не потрясти. Поэтому мы с нашими коллегами, артистами здесь сегодня", — отметил Матвиенко.