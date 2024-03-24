Игоря Матвиенко потрясло хладнокровное убийство 137 человек в "Крокусе"
Теракт в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 130 человек, не может не потрясти, заявил композитор и продюсер Игорь Матвиенко на акции у красногорского концертного зала в память о жертвах террористического акта.
Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта в "Крокусе". Видео © Life.ru
"Мы живём в нормальной, спокойной обстановке — и вдруг такое случается. Это не может не потрясти. Поэтому мы с нашими коллегами, артистами здесь сегодня", — отметил Матвиенко.
Продюсер признался, что ему сложно поверить в чудовищную трагедию. Зал "Крокус сити холла" он назвал главной концертной площадкой страны на протяжении последних пяти, а то и десяти лет. Музыкант напомнил, что всего месяц назад здесь проходил концерт группы "Любэ".
Почтить память жертв кровавого теракта пришли также певец Ярослав Дронов и Тимати. Shaman возложил к мемориалу у "Крокус сити холла" букет красных гвоздик. А Тимати выразил уверенность в том, что террористов ждёт ад за хладнокровное убийство невинных людей.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 погибших. По неподтверждённой информации, количество смертей достигает 143, пострадавших — 180. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. На месте ЧП продолжается разбор завалов.
Life.ru