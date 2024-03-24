Люся Чеботина расплакалась у "Крокуса" и обещала помочь пострадавшим
Люся Чеботина призвала к сплочению на акции у "Крокуса" в память о погибших
Певица Люся Чеботина посетила акцию в память о погибших от рук террористов посетителей "Крокус сити холла". Исполнительница возложила к стихийному мемориалу у концертного комплекса букет цветов, после чего выразила семьям жертв соболезнования. Эта трагедия, считает звезда, — настоящее зверство и кошмар.
Люся Чеботина призвала к сплочению на акции у "Крокуса" в память о погибших при теракте. Видео © Life.ru
Артистка подчеркнула, что эта жестокая расправа над безоружными людьми должна лишь сплотить россиян. Она призвала всех неравнодушных поддерживать пострадавших и родных погибших и морально, и финансово. По словам Чеботиной, теракт мог приобрести больший масштаб, так как всего две недели назад "Крокус" был заполнен маленькими детьми, посетившими концерт 14-летней исполнительницы.
"Всех призываю поддержать, держаться вместе, быть начеку и понимать, что такой кошмар, который произошёл, должен нас ещё сильнее сплотить и ещё сильнее сделать нас непобедимыми, сильными духом и показать, что в данной ситуации мы не сломлены. Я вас всех призываю, пожалуйста, будьте солидарны. Всё что сможете: помогите, переведите, поддержите, окажите моральную помощь. Это касается всех, кто причастен, а мы причастны с вами все", — произнесла певица.
Между тем СК сообщил об увеличении числа погибших в страшном теракте до 137 человек. Пострадавшими числятся 182 посетителя. 24 марта в России проходит общенациональный траур. На правительственных зданиях приспущены флаги, развлекательные мероприятия отменены. Президент страны Владимир Путин поставил свечу за упокой жертв в церкви на территории государственной резиденции "Ново-Огарёво".
Life.ru