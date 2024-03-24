Люся Чеботина расплакалась у "Крокуса" и обещала помочь пострадавшим

Артистка подчеркнула, что эта жестокая расправа над безоружными людьми должна лишь сплотить россиян. Она призвала всех неравнодушных поддерживать пострадавших и родных погибших и морально, и финансово. По словам Чеботиной, теракт мог приобрести больший масштаб, так как всего две недели назад "Крокус" был заполнен маленькими детьми, посетившими концерт 14-летней исполнительницы.

"Всех призываю поддержать, держаться вместе, быть начеку и понимать, что такой кошмар, который произошёл, должен нас ещё сильнее сплотить и ещё сильнее сделать нас непобедимыми, сильными духом и показать, что в данной ситуации мы не сломлены. Я вас всех призываю, пожалуйста, будьте солидарны. Всё что сможете: помогите, переведите, поддержите, окажите моральную помощь. Это касается всех, кто причастен, а мы причастны с вами все", — произнесла певица.