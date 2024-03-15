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15 марта, 18:53

Ставший отцом в пятый раз Сергей Жуков рассказал, как они с женой управляются с новорождённым

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков: Жена берёт на себя все заботы о младенце

Артист Сергей Жуков: Жена берёт на себя все заботы о новорождённом сыне. Обложка © Телеграм-канал Сергей Жуков и "Руки вверх!"

Артист Сергей Жуков: Жена берёт на себя все заботы о новорождённом сыне. Обложка © Телеграм-канал Сергей Жуков и "Руки вверх!"

В декабре прошлого года лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в пятый раз стал отцом. Его 38-летняя супруга — экс-солистка группы "Сливки" Регина Бурд — родила певцу третьего сына. Артист признался, что жена проводит с малышом большую часть времени.

"Надо отдать должное моей супруге, Регина всегда с малышом. Когда я возвращаюсь с гастролей, она даёт мне отдохнуть и берёт все заботы о малыше на себя — и в доме всем скажет: "Папу не трогать". Конечно, я помогаю: укладываю спать, меняю подгузники, мы вместе выходим на прогулки. Все хлопоты только в радость", — поделился музыкант в интервью с "Газетой.ru".

Впервые Жуков стал отцом в 2001 году, его первая жена Елена Добындо родила дочь Александру, которая сейчас проживает в США. Остальных четверых детей артисту родила нынешняя супруга, на которой он женат с 2007 года. Лидер "Руки вверх" отметил, что старается совмещать отцовство с плотным графиком и считает, что семья важнее карьеры.

"Когда средний сын хочет, чтобы я пошёл с ним на футбол, старший интересуется, возьму ли его на концерт, а дочка спрашивает, схожу ли поддержать её на кастинге, и это всё в один день, папка как-то пытается успеть!" смеётся 47-летний артист.

Звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом
Звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом

Ранее Сергей Жуков из "Руки вверх" раскрыл имя своего пятого ребёнка. Это произошло на концерте в Новосибирске.

Евгения Мосс
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