Ставший отцом в пятый раз Сергей Жуков рассказал, как они с женой управляются с новорождённым

В декабре прошлого года лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в пятый раз стал отцом. Его 38-летняя супруга — экс-солистка группы "Сливки" Регина Бурд — родила певцу третьего сына. Артист признался, что жена проводит с малышом большую часть времени.

"Надо отдать должное моей супруге, Регина всегда с малышом. Когда я возвращаюсь с гастролей, она даёт мне отдохнуть и берёт все заботы о малыше на себя — и в доме всем скажет: "Папу не трогать". Конечно, я помогаю: укладываю спать, меняю подгузники, мы вместе выходим на прогулки. Все хлопоты только в радость", — поделился музыкант в интервью с "Газетой.ru".

Впервые Жуков стал отцом в 2001 году, его первая жена Елена Добындо родила дочь Александру, которая сейчас проживает в США. Остальных четверых детей артисту родила нынешняя супруга, на которой он женат с 2007 года. Лидер "Руки вверх" отметил, что старается совмещать отцовство с плотным графиком и считает, что семья важнее карьеры.

"Когда средний сын хочет, чтобы я пошёл с ним на футбол, старший интересуется, возьму ли его на концерт, а дочка спрашивает, схожу ли поддержать её на кастинге, и это всё в один день, папка как-то пытается успеть!" — смеётся 47-летний артист.