Сергей Жуков из "Руки вверх" раскрыл имя пятого ребёнка
Сергей Жуков сообщил, что его пятого ребёнка назвали Эван
Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков на концерте в Новосибирске 17 февраля раскрыл имя своего пятого ребёнка. По словам артиста, мальчика назвали Эван. Об этом сообщает kp.ru.
На концерт пришло 11 тысяч зрителей. Поклонники насладились новыми треками и любимыми хитами, такими как "Крошка моя" и "18 мне уже".
"Вчера я в полной мере осознал, как же скучал по себе на сцене и по вашим глазам напротив меня! По этой потрясающей атмосфере, по вашим счастливым лицам и по нашим любимым трекам", — сказал Жуков, анонсировав новый музыкальный тур.
Напомним, в декабре Жуков стал отцом в пятый раз. 47-летний музыкант женат на 38-летней Регине Бурд с 2007 года. У пары четверо общих детей: Ника, Энджел, Мирон и Эван. Также у Жукова есть дочь Александра от первого брака, которая проживает в США.