Сергей Жуков из "Руки вверх" раскрыл имя пятого ребёнка

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков на концерте в Новосибирске 17 февраля раскрыл имя своего пятого ребёнка. По словам артиста, мальчика назвали Эван. Об этом сообщает kp.ru.

На концерт пришло 11 тысяч зрителей. Поклонники насладились новыми треками и любимыми хитами, такими как "Крошка моя" и "18 мне уже".

"Вчера я в полной мере осознал, как же скучал по себе на сцене и по вашим глазам напротив меня! По этой потрясающей атмосфере, по вашим счастливым лицам и по нашим любимым трекам", — сказал Жуков, анонсировав новый музыкальный тур.