Средневековый БДСМ: Вся правда о любовной жестокости султана с Хюррем Реальные эпизоды любви и наказаний в отношениях султана Сулеймана I и его наложницы, а затем жены Хюррем серьёзно отличались от сериального вымысла сценаристов "Великолепного века". Life.ru выяснил, что не так и чем увенчались старания султанши для её рода. 6 апреля, 21:35 Халит Эргенч в роли Сулеймана I и Мерьем Узерли в роли Роксоланы-Хюррем. Коллаж © Life.ru. Фото © "Великолепный век". Режиссёры: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын. Сценарий: Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Сюжет сериала "Великолепный век" рисует картину отношений Роксоланы-Хюррем и султана Сулеймана I по законам жанра. Султан предстаёт перед женской аудиторией как мужественный и привлекательный мужчина. А Роксолану создатели фильма представляют как прекрасную рыжеволосую красавицу. Увы, женский сериал — это всего лишь сериал. На самом деле Сулейман I был человеком своего времени — жестоким и коварным правителем. Да и героиня была далека от идеала. Это была русоволосая женщина, скорее милая, чем красавица, но очевидно, что она была человеком большого ума и воли, раз сумела обратить его жестокость не только в свою пользу, но и полюбить такого человека.

Когти "ласкового ягнёнка"

Сулейман Великолепный. Фото © Wikipedia

В юности Сулейман ничем не проявлял себя: с 15 лет он проводил время в гареме и любил красивую одежду. Однажды его отец Селим, увидев разодетого в пух и прах сына, сыронизировал: "Сынок! Ты оставил свою мать без нарядов!" Поэтому, когда позже юный султан взошёл на трон, все вокруг решили, что османов возглавил "ласковый ягнёнок". Но ягнёнок быстро стал свирепым львом.

Да и выглядел Сулейман совсем не как в кино: он имел рост не выше 165 сантиметров, был худощав и жилист. У него были короткие ноги колесом и малопривлекательное для женщин лицо: крючковатый нос, жёлтые зубы и карие глаза, взгляд которых колол, словно меч.

Сперва, впрочем, ничто не говорило в пользу жестокости нового султана. Он даже пощадил своего единственного брата Увейса, оставшегося к этому времени в живых. Дело в том, что обычай уничтожать претендентов на престол существовал во многих странах — вплоть до Византии и Андалузии. Но только в Османской империи он был практически узаконен. Назывался документ "законом Фатиха", и по нему вновь взошедший на престол султан был обязан избавить страну от мятежей и казнить всех своих братьев. Закон был введён Мехмедом II и звучал так: "Тот из моих сыновей, кому достанется султанат, может во имя всеобщего блага убить родных братьев".

То есть начиная с XV века все сыновья султана жили в ожидании смерти. Чтобы остаться в живых, им следовало захватить власть и убить братьев, пока те не сделали то же самое с ними. В такой ситуации каждый старался быть поближе к Стамбулу, ведь часто султаном становился тот, кто после смерти отца первым въезжал в город и принимал присягу подданных. В желании сохранить себе жизнь соперники часто шли дальше: свергали своих отцов или подстраивали их убийство, например отравление. Но Сулейман I в молодости пошёл против традиции.

Сулейман — убийца сына и внука

Старший сын Мустафа был задушен в шатре слугами на глазах у Сулеймана. Фото © "Великолепный век". Режиссёры: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын. Сценарий: Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Однако в зрелые годы из страха потерять власть, а следовательно, и жизнь он действовал именно по закону Фатиха. Историки считают, что этот закон позволил ему в 1553 году убить своего старшего сына Мустафу, который был задушен в шатре слугами Сулеймана фактически на глазах у отца. Когда Мустафа оказал действенное сопротивление, слуги вдруг заколебались, и тогда Сулейман выглянул из-за льняной ширмы, за которой прятался, и мимикой приказал не медлить. Смертью сына Сулейман не ограничился и велел задушить сына Мустафы, собственного внука — семилетнего Мехмеда.

Ещё раньше, в 1536 году, из страха, что его друг и побратим — визирь Пергалы Ибрагим-паша — может стать предателем, он удавил своего лучшего друга, когда тот спал после султанского пира. Этим он совершил не только жестокий, но и подлый поступок, ведь ещё в юности он дал Ибрагиму клятву сохранить ему жизнь.

В 1562 году по приказу Сулеймана I была задушена его вторая наложница Гюльфем-хатун. Когда будущему султану было 15 лет, она родила ему сына Мурада, но тот умер от оспы. Несмотря на то что наложница была удалена со двора султана, она долгое время была Сулейману близким другом. Однако дружить с султанами — дело опасное. Шансы дожить до старости стремятся к нулю.

Уже после смерти Хюррем был казнён её младший сын Баязид — за попытку захвата власти. Были задушены и его пятеро сыновей, самому младшему из которых было всего три года. Когда душители пришли к кроватке младенца и один из них накинул ему петлю на шею, мальчик проснулся, улыбнулся и протянул ручки к склонившемуся над ним палачу.

Жестокость к Хюррем — бумеранг

"Хюррем и Сулейман". Немецкий художник Антон Хикель. Фото © Wikipedia

Скорее всего, некоторые жестокие поступки Сулеймана по отношению к близким родственникам и к друзьям были совершены благодаря интригам самой Хюррем. Так, Мустафа был прямым конкурентом её сыновьям, а Ибрагим, возможно, пал жертвой ревности: некоторые европейские авторы писали, что однажды Хюррем увидела в руках у боснийки – жены визиря платок самого Сулеймана. Чтобы удалить соперницу со двора, она могла оговорить визиря и так решила проблему — после смерти Ибрагима его семья действительно была выслана из столицы.

Но это ещё не всё: в течение жизни она сделала всё, чтобы разыскать и убить ещё 40 наследников султана, — чудовищная жестокость даже по меркам "Великолепного века".

Некоторые исторические документы утверждают, что султанша пошла ещё дальше, что якобы это она повелела задушить своего младшего сына Джихангира, — а всё лишь для того, чтобы главным претендентом на престол стал её сын Селим. Впрочем, по официальной версии, Джихангир помер от тоски по убиенному брату Мустафе.

Но Роксолана-Хюррем поистине была необыкновенной женщиной. Недаром при дворе шептались, что она ведьма и опоила султана зельем. Ей Сулейман I позволял то, что не позволялось никому. Она ходила в европейском платье, родила султану пятерых сыновей и дочь, стала его законной женой. Она занималась торговлей и строила мечети, плела интриги и вела деловую переписку с европейскими дипломатами. Реконструировала порты и возводила больницы для бедняков.

Удары судьбы

Сулейман и Роксолана-Хюррем. Фото © "Великолепный век". Режиссёры: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын. Сценарий: Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Но даже ей не всегда удавалось избежать жестокости со стороны мужа. Во-первых, султан, хотя и клялся ей в любви и посвящал стихи, долгое время продолжал посещать гарем и набирать новых наложниц.

В литературе много написано о том, что Роксолана якобы любила мужа больше, чем он её. Так ли это, теперь не узнать — не по своей воле она оказалась в гареме и стала наложницей кривоногого Сулеймана. Скорее всего, она просто постаралась извлечь максимум из положения, в котором оказалась. Веселье и лёгкость сквозь слёзы — таков на самом деле был её характер. В конце концов султан распустил гарем, но только после того, как Хюррем стала его женой официально.

Во-вторых, султан никогда не защищал Хюррем от других наложниц. Он вообще мало интересовался, что происходит внутри гарема. Не его это было дело. Его делом было написание законов и завоевания, а разбираться, кто с кем из женщин поссорился, — увольте.

Роксолане приходилось самой отстаивать право на жизнь. Правда, один раз Сулейман всё же вмешался: когда его старшая наложница Михидевран попыталась безуспешно отравить Хюррем, он отослал Михидевран в Старый дворец и этим положил конец распрям.

Кроме того, у Хюррем, ровно как и у любой другой наложницы, отобрали старшего сына Мехмета, ведь он принадлежал султану, а не ей; его должны были воспитывать отдельно от матери.

Каких наложниц на самом деле не было

Лишь однажды Сулейман вмешался в споры своих наложниц и защитил Хюррем. Фото © "Великолепный век". Режиссёры: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын. Сценарий: Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

А вот сцен, где султан унижает Хюррем, когда она упрекает его в посещении новых наложниц, и даже требует от неё выпить яд, в истории не было. Во-первых, наложницы Изабелла и Фируза вообще не существовали. Это художественный вымысел сценаристов сериала. Во-вторых, сведений о частной жизни султана сохранилось мало.

Через восемь лет после смерти Хюррем, которая, возможно, была в свою очередь отравлена конкурентками, 71-летний султан помер от инсульта во время похода на венгров. На трон, как и хотела Хюррем, взошёл её сын Селим. Он оказался самым ничтожным правителем Османской империи за всю историю, получил прозвище "пьяница" и умер через 12 лет. Занявший его трон сын Селима Мурад III по закону Фатиха казнил всех остальных братьев. Сколько их было, доподлинно неизвестно: то ли шесть, то ли девять человек. Такое вот "великолепие".

Авторы Александр Лаврентьев