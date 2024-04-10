"Я себя насиловала": Исхудавшая до размеров щепки Чехова рассказала, как сбрасывала лишние 30 кг
Одна из самых сексуальных пышек отечественного шоу-бизнеса пополнила ряды стройняшек. В программе популярного комика Чехова с улыбкой на лице рассказала, как именно скинула ненавистные лишние кило. Но так ли прост был путь к стройности или Анфиса о чём-то умалчивает?
Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго, Вадим Тараканов
Многие, если не большинство, знают и помнят ведущую по программе "Секс с Анфисой Чеховой". Тогда пышная и сексуальная девушка с экрана томным голосом рассказывала про интим, вызывая желание у мужчин. Казалось, пышность Анфису не смущала. Она и сама много раз говорила, что считает свои формы не просто привлекательными, но и личной фишкой. Мол, пусть остальные дурочки худеют, а меня и так хотят.
Как Анфиса Чехова из сексуальной пышки превратилась в сущую щепку? Фото © ТАСС / Алексей Филиппов
Вот только похоже, что те времена уже прошли и Чехова поддалась звёздной истерии по поводу стройности. Ведь на шоу к Павлу Воле пришла уже похудевшей и стройной. Такие перемены, конечно, не укрылись от юмориста и по совместительству ведущего "Шоу Воли". Он начал расспрашивать подругу, как и сколько та скинула.
"Сколько меня ты скинула?" — спросил Павел. А Чехова, уточнив вес Воли (60–65 килограммов), сказала, что половину. Она похудела на 30 килограммов. В доказательство были даже показаны фото звезды: в весе и уже со стройной фигурой. С гордостью в голосе и улыбкой на лице Анфиса Чехова на вопрос, как она худела, ответила: "Силы воли не было в этом похудении. Я себя не насиловала диетами, не насиловала себя спортом".
Исхудавшая Анфиса Чехова рассказала о правилах своего успешного похудания. Фото © RuTube / Шоу Воли
Услышав такой странный ответ, Павел задал вопрос в лоб: чем тогда Анфиса себя "насиловала"? На что Чехова призналась: "Я реально себя насиловала… всякими психологическими и духовными трансформациями". Первое, что подчеркнула Чехова, — она перестала хотеть похудеть. Отказалась от навязчивой идеи. Второе — отказалась от сахара.
Правда ли, что Анфиса смогла скинуть 30 килограммов, просто представляя себя стройной? Или Чехова прибегла к помощи знаменитого препарата, на котором худеет сейчас каждый второй в шоу-бизнесе? Мы не узнаем. Но результат у Чеховой, как говорится, налицо.