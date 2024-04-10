"Я себя насиловала": Исхудавшая до размеров щепки Чехова рассказала, как сбрасывала лишние 30 кг

Многие, если не большинство, знают и помнят ведущую по программе "Секс с Анфисой Чеховой". Тогда пышная и сексуальная девушка с экрана томным голосом рассказывала про интим, вызывая желание у мужчин. Казалось, пышность Анфису не смущала. Она и сама много раз говорила, что считает свои формы не просто привлекательными, но и личной фишкой. Мол, пусть остальные дурочки худеют, а меня и так хотят.

Как Анфиса Чехова из сексуальной пышки превратилась в сущую щепку? Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Вот только похоже, что те времена уже прошли и Чехова поддалась звёздной истерии по поводу стройности. Ведь на шоу к Павлу Воле пришла уже похудевшей и стройной. Такие перемены, конечно, не укрылись от юмориста и по совместительству ведущего "Шоу Воли". Он начал расспрашивать подругу, как и сколько та скинула.

"Сколько меня ты скинула?" — спросил Павел. А Чехова, уточнив вес Воли (60–65 килограммов), сказала, что половину. Она похудела на 30 килограммов. В доказательство были даже показаны фото звезды: в весе и уже со стройной фигурой. С гордостью в голосе и улыбкой на лице Анфиса Чехова на вопрос, как она худела, ответила: "Силы воли не было в этом похудении. Я себя не насиловала диетами, не насиловала себя спортом".

Исхудавшая Анфиса Чехова рассказала о правилах своего успешного похудания. Фото © RuTube / Шоу Воли

Услышав такой странный ответ, Павел задал вопрос в лоб: чем тогда Анфиса себя "насиловала"? На что Чехова призналась: "Я реально себя насиловала… всякими психологическими и духовными трансформациями". Первое, что подчеркнула Чехова, — она перестала хотеть похудеть. Отказалась от навязчивой идеи. Второе — отказалась от сахара.