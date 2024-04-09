6 тайных способов, как объедаться сладостями и не толстеть

В обществе сформировался стереотип, что есть сладкое и не толстеть — невозможно. Мол, нужно сделать выбор — либо жёстко контролировать своё питание, либо быть готовым к проблемам с фигурой. Но опытные сладкоежки знают, как сохранить своё тело в тонусе без кабальных ограничений в питании. Так как же есть всё, что хочется, и не толстеть?

1. Контролируйте калории

Как есть и не толстеть? Считайте калории и тратьте их больше, чем получаете. Фото © Freepik

Если вы чётко контролируете потребляемые калории, то можете смело позволить себе съесть что угодно. Важно лишь соблюдать правило "потратить больше". То есть если за сутки наели конфет на 500 ккал, то нужно пойти на тренировку и потратить хотя бы 700. Тогда компенсируете всё, что "заработали". Чтобы вести подсчёт калорий правильно, достаточно обзавестись домашними весами и специальным приложением.

2. Тратьте энергию и силы

Чтобы отработать лишние калории, полученные вследствие поедания торта, круассана или печенья, можно после приёма сладкого пройтись по улице. Всего 5–7 километров прогулки — и всё наеденное улетучится. Лишние килограммы не придут.

Чтобы сбрасывать калории от сладкого более эффективно, рекомендуется ходить в спортзал. Три раза в неделю кросс-фита или хотя бы занятий на тренажёрах позволят эффективно избавляться от только формирующейся жировой прослойки.

3. Откажитесь от сладких напитков и сахара

Можно ли есть сладкое, если часто пьёте чай с сахаром? Нет, нужно отказаться либо от конфет, либо от "белой смерти". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие сладкоежки не задумываются над тем, можно ли пить сладкий чай в течение дня. Большое количество калорий, как правило, содержится именно в сахаре. Если перестать пить сладкие чай и кофе, то взамен этому можно съесть булочку или тортик. Фактически вы получите тот же объём калорий, что и если бы пили сладкий горячий напиток.

Также можно перестать пить сладкую газировку и энергетики. В таких напитках содержится аномальная доза сахара. Его настолько много, что принести лишние килограммы может всего литр. Если ограничиться несладкими напитками или простой водой, то можно без зазрения совести позволять себе периодически маффин или хотя бы несколько печенек в день.

4. Перейдите на более "полезные" сладости

Самый эффективный способ как есть и не толстеть — перестать есть традиционные конфеты, круассаны и торты. В них действительно содержится очень много сахара и жира, которые портят фигуру. Есть альтернативные, не менее вкусные сладости, но с меньшим количеством вредных веществ в составе. Например, можно есть дольки апельсина в шоколаде, сладости с цукатами или курагу. Эти продукты тоже сладкие и довольно вкусные, но у них есть огромный плюс — низкая калорийность.

5. Ешьте сладости дозированно

Можно ли пить сладкий чай и есть конфеты часто? Нет, позволяйте себе такое "гастрономическое счастье" не более двух раз в месяц. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы есть и не толстеть, сладкое рекомендуется употреблять довольно редко — всего пару раз в месяц. В дни читмила можно не ограничивать себя в еде: налегать и на торты, и на круассаны, и пирожные. В остальное время попробуйте не поддаваться соблазну и не тянуть в рот сладкое. Если ограничивать себя в таком формате, то получится сберечь фигуру.

6. Не покупайте домой конфеты и шоколадки

Многие люди интересуются у стройняшек, не отказывающихся от сладкой жизни, как они едят и не толстеют. Скорее всего, такие женщины и мужчины просто убрали сладости из квартиры. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы есть и не толстеть, в квартире не должно быть сладостей, которые соблазнят на их поедание ночью. Из корзин на кухне и холодильника нужно убрать все конфеты, шоколадки и мучное. Домой такие продукты лучше не покупать. Оставьте себе радость отправиться в кафе и отведать вкусный десерт там. Так вы потратите как минимум несколько сотен калорий на дорогу.