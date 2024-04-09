Астролог рассказала, представители каких знаков зодиака становятся лучшими дедушками

Самыми лучшими дедушками становятся обычно Водолеи, Стрельцы и Львы — последние и сами не прочь поиграть, им очень нравится дурачиться и развлекаться. Об этом рассказала астролог Евгения Шустина.

"Они становятся прекрасными дедушками, которые любят проводить время с внуками: играть с ними, кататься с горки — заниматься всеми теми вещами, которые так по душе детям", — подчеркнула эксперт в беседе с "Москвой 24".

По её словам, те, кто родился под знаком Водолея, любят всё время что-нибудь придумывать и чем-то удивлять, поэтому из них тоже получаются отличные дедушки. Они порой "химичат" со своими внуками на кухне, изобретают необычные игры и точно умеют увлечь детей, сделав проведённое с ними время увлекательным и запоминающимся.

Готовы уделять своим внукам много времени и проводить его активно, например вместе ходить в походы и музеи, дедушки, рождённые под знаком Стрельца. Общение с ними обогатит жизнь детей и поможет им раскрыть свой потенциал, так как они всегда стараются давать возможность изучить что-то интересное, расширяющее кругозор, причём делают это с удовольствием, отметила Шустина.

Земные знаки также часто становятся хорошими дедушками — Тельцы, Девы и Козероги. Им очень нравится заниматься именно полезными вещами, поэтому они с детства будут приобщать внуков к ручному труду, резюмировала астролог.