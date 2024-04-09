Психолог назвала стоп-фразы, которые нельзя использовать в общении с пожилыми родственниками

У всех людей есть старшие родственники: родители, дяди, тёти, дедушки и бабушки и не только. Иногда кажется, что они слишком часто звонят, чтобы узнать как дела, или пытаются навязчиво предложить какую-либо помощь, но обвинять их в этом не нужно. Существуют даже стоп-фразы, которые использовать в общении с пожилыми родственниками нельзя, об этом рассказала медицинский психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник.

"Одна из первых фраз — "Сколько можно слушать одно и то же?" Нередко бывают ситуации, когда пожилые родственники повторяют свои мысли несколько раз. Причины такого поведения могут быть разными. Возможно, человек просто забыл, что уже поднимал эту тему, или считает, что его недостаточно внимательно выслушали, недопоняли", — объяснила психолог в интервью с РИАМО.

По её словам, в такой ситуации нельзя раздражаться. Лучше согласиться и дать понять, что он услышан и его мнение важно. Если родной человек обращается с просьбой, нужно постараться выполнить её, а если это невозможно, то спокойно сказать об этом. Следующая фраза — "не лезь со своей помощью". Пожилым людям важно понимать, что они нужны, поэтому они стремятся помочь советом, подсказать, как поступить в той или иной ситуации.

Третья фраза — "хватит меня дёргать по пустякам". Бывает, что бабушки и дедушки звонят по несколько раз за день. В этой ситуации необходимо выстроить границы и сказать, что любите их, но сейчас очень заняты, и предложить созвониться позже. Так родственник поймёт, что очень важен для вас, отметила Зеляник.

Она также рекомендует не сравнивать пожилых родных с другими, если они не особо активны, а понять, в чём причина. Лучше вместе сходить в тот же театр, а потом поделиться впечатлениями, так близкий почувствует поддержку и поймёт, что он дорог. Помимо этого нужно поддерживать связь и устраивать совместные семейные вечера.