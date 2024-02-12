В Госдуме призвали запретить отсаживать пожилых пассажиров от родных в самолётах

Депутат Госдумы Виталий Милонов внёс предложение запретить рассаживать в самолётах пожилых пассажиров старше 75 лет с их родственниками или сопровождающими. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Милонов наполнил о недавно разгоревшемся обсуждении правил рассадки пассажиров в самолёте и недопустимости разделения детей и родителей во время перелётов. Такой же принцип должен применяться в отношении пожилых граждан, уверен он.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских линиях", — сказано в обращении депутата.