Путин призвал не допускать чрезмерного роста стоимости авиабилетов

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на совещании с членами правительства, призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Этот вопрос, как подчеркнул глава государства, должен быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранса и других профильных ведомств.

"Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов", — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин призвал работать над развитием отечественного гражданского авиастроения. По словам президента, задача поставлена непростая, но работать над ней крайне важно.