Путин призвал не допускать чрезмерного роста стоимости авиабилетов
Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на совещании с членами правительства, призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Этот вопрос, как подчеркнул глава государства, должен быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранса и других профильных ведомств.
"Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов", — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин призвал работать над развитием отечественного гражданского авиастроения. По словам президента, задача поставлена непростая, но работать над ней крайне важно.
В конце декабря Life.ru сообщал, что Росавиация допустила гражданский самолёт МС-21 для перевозки 211 пассажиров. До этого на лайнере было разрешено перевозить на 36 человек меньше — не более 175.