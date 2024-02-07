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7 февраля, 14:22

Путин призвал не допускать чрезмерного роста стоимости авиабилетов

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на совещании с членами правительства, призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Этот вопрос, как подчеркнул глава государства, должен быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранса и других профильных ведомств.

"Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов", — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин призвал работать над развитием отечественного гражданского авиастроения. По словам президента, задача поставлена непростая, но работать над ней крайне важно.

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В конце декабря Life.ru сообщал, что Росавиация допустила гражданский самолёт МС-21 для перевозки 211 пассажиров. До этого на лайнере было разрешено перевозить на 36 человек меньше — не более 175.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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