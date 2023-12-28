Росавиация допустила гражданский самолёт МС-21 для перевозки 211 пассажиров

Росавиация допустила российский магистральный самолёт МС-21 для перевозки 211 пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства. Оно выдало необходимый разрешительный документ.

Росавиация допустила российский самолёт МС-21 для перевозки 211 пассажиров. Видео © Telegram / ПАО "ОАК"

"Российский магистральный самолёт МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа... Ранее на лайнере было разрешено перевозить на 36 пассажиров меньше — не более 175 человек", — говорится в опубликованном сообщении.

Этому предшествовали испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа, они проводились на самолёте с максимально плотной компоновкой салона и завершились успешно. По словам замгендиректора ОАК по гражданской авиации Андрея Богинского, фактическое время эвакуации составило 81,7 секунды при нормативе в 90 секунд.

Как отметил замруководителя Росавиации Андрей Добряков, российские авиакомпании и пассажиры очень ждут новый лайнер. А судя по опубликованному пресс-службой ОАК видео, в испытаниях принимали участие реальные люди, в том числе разных возрастов, и даже "дети" — куклы в полный вес и рост.