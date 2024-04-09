Работать из дома совсем непросто: 10 кадров, показывающих ад удалёнки, когда есть питомцы

"Я работаю из дома, и золотистый ретривер каждый день заходит ко мне "в офис" примерно в полдень, чтобы напомнить, что пришло время обеденного перерыва", — indecisivegiraffe.

Фото © Reddit / indecisivegiraffe

"Любимая вещь в работе из дома — подсматривающий из-под стула любимка. Моё маленькое чудо", — BobaBBee.

Фото © Reddit / BobaBBee

"На меня обиделись, потому что я дома, но не играю с ним из-за работы", — IEX-NoAverageJoe.

Фото © Reddit / IEX-NoAverageJoe

"Моя собака не очень-то довольна тем, что я всё время дома", — jaykah.

Фото © Reddit / jaykah

"О, хозяин на звонке? Я спою для его коллег!" — rukasthedog.

Фото © Reddit / rukasthedog

"Новичок-кошатник, пытающийся работать из дома, — это безнадёжно", — bennwalton.

Фото © Reddit / bennwalton

"Настоящая причина, почему я тружусь из дома", — nightmarecake.

Фото © Reddit / nightmarecake

"Вот почему работать удалённо так сложно..." — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Лучшая часть работы, если ты на удалёнке", — Popular_Stand_1695.

Фото © Reddit / Popular_Stand_1695

"Когда работаешь из дома и начальник хочет с тобой поговорить", — fredandlunchbox.