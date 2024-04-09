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9 апреля, 06:00

Работать из дома совсем непросто: 10 кадров, показывающих ад удалёнки, когда есть питомцы

Как же сложно заставить себя работать, если твой офис — кухонный стол! А когда есть и питомцы, дело приобретает совсем другие обороты. Показываем бедолаг, кто хотел оградить себя от стресса из-за общения с людьми, но заработал нервный срыв из-за четвероногих.

"Я работаю из дома, и золотистый ретривер каждый день заходит ко мне "в офис" примерно в полдень, чтобы напомнить, что пришло время обеденного перерыва", — indecisivegiraffe.

Фото © Reddit / indecisivegiraffe

Фото © Reddit / indecisivegiraffe

"Любимая вещь в работе из дома подсматривающий из-под стула любимка. Моё маленькое чудо", — BobaBBee.

Фото © Reddit / BobaBBee

Фото © Reddit / BobaBBee

"На меня обиделись, потому что я дома, но не играю с ним из-за работы", — IEX-NoAverageJoe.

Фото © Reddit / IEX-NoAverageJoe

Фото © Reddit / IEX-NoAverageJoe

"Моя собака не очень-то довольна тем, что я всё время дома", — jaykah.

Фото © Reddit / jaykah

Фото © Reddit / jaykah

"О, хозяин на звонке? Я спою для его коллег!" rukasthedog.

Фото © Reddit / rukasthedog

Фото © Reddit / rukasthedog

"Новичок-кошатник, пытающийся работать из дома, — это безнадёжно", — bennwalton.

Фото © Reddit / bennwalton

Фото © Reddit / bennwalton

"Настоящая причина, почему я тружусь из дома", — nightmarecake.

Фото © Reddit / nightmarecake

Фото © Reddit / nightmarecake

"Вот почему работать удалённо так сложно..." Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Лучшая часть работы, если ты на удалёнке", — Popular_Stand_1695.

Фото © Reddit / Popular_Stand_1695

Фото © Reddit / Popular_Stand_1695

"Когда работаешь из дома и начальник хочет с тобой поговорить", — fredandlunchbox.

Фото © Reddit / fredandlunchbox

Фото © Reddit / fredandlunchbox

Эти 10 крошечных собачек доказали, что стереотип "Все маленькие — злые" не более чем миф
Эти 10 крошечных собачек доказали, что стереотип "Все маленькие — злые" не более чем миф
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Reddit / rukasthedog, fredandlunchbox

Сергей Трофимов
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