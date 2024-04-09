Работать из дома совсем непросто: 10 кадров, показывающих ад удалёнки, когда есть питомцы
Как же сложно заставить себя работать, если твой офис — кухонный стол! А когда есть и питомцы, дело приобретает совсем другие обороты. Показываем бедолаг, кто хотел оградить себя от стресса из-за общения с людьми, но заработал нервный срыв из-за четвероногих.
"Я работаю из дома, и золотистый ретривер каждый день заходит ко мне "в офис" примерно в полдень, чтобы напомнить, что пришло время обеденного перерыва", — indecisivegiraffe.
Фото © Reddit / indecisivegiraffe
"Любимая вещь в работе из дома — подсматривающий из-под стула любимка. Моё маленькое чудо", — BobaBBee.
Фото © Reddit / BobaBBee
"На меня обиделись, потому что я дома, но не играю с ним из-за работы", — IEX-NoAverageJoe.
Фото © Reddit / IEX-NoAverageJoe
"Моя собака не очень-то довольна тем, что я всё время дома", — jaykah.
Фото © Reddit / jaykah
"О, хозяин на звонке? Я спою для его коллег!" — rukasthedog.
Фото © Reddit / rukasthedog
"Новичок-кошатник, пытающийся работать из дома, — это безнадёжно", — bennwalton.
Фото © Reddit / bennwalton
"Настоящая причина, почему я тружусь из дома", — nightmarecake.
Фото © Reddit / nightmarecake
"Вот почему работать удалённо так сложно..." — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Лучшая часть работы, если ты на удалёнке", — Popular_Stand_1695.
Фото © Reddit / Popular_Stand_1695
"Когда работаешь из дома и начальник хочет с тобой поговорить", — fredandlunchbox.
Фото © Reddit / fredandlunchbox
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Reddit / rukasthedog, fredandlunchbox