Юрист перечислила способы разобраться с банковским долгом

Если вы попали в неприятную ситуацию, когда нет возможности погасить кредит, есть несколько вариантов выхода из положения, рассказала интернет-изданию Regions юрист и независимый финансовый консультант Инга Налбандян.

В первую очередь она посоветовала перечитать кредитный договор и узнать, что грозит за нарушение сроков выплат. При этом не нужно скрываться от банка, накапливая долги.

"Нужно проявить инициативу в решении проблемы самому, потому что неизвестно, какие инструменты будет использовать банк для взыскания задолженности. Это могут быть продажа долга коллекторам, обращение в суд, получение исполнительской подписи нотариуса. Все эти процедуры крайне неприятны", — пояснила Налбандян.

Также стоит честно договориться с банком о дальнейших действиях, объяснив причины неисполнения обязательств по договору. Своё непростое положение лучше подтвердить документами.

Можно попробовать договориться с банком о реструктуризации долга, рефинансировании или о кредитных каникулах. Реструктуризация — это изменение условий договора по снижению финансовой нагрузки. При этом может быть сокращён ежемесячный платёж, продлён срок кредитования или снижена процентная ставка.

Если с одним банком не удалось договориться по условиям, можно обратиться в другой. Там, например, могут рефинансировать кредит, то есть закрыть долг в предыдущем банке. А долг новому банку можно будет отдавать на более приятных условиях.

Есть ещё одна опция — кредитные каникулы. Их можно взять на срок до полугода. Основанием для этого могут послужить сложная жизненная ситуация, отсутствие постановления суда о признании человека банкротом или снижение дохода более чем на 30% за последние два месяца. Во время льготного периода банк не может начислять пени и штрафы, взыскивать предмет залога, расторгать договор и требовать досрочно погасить кредит.

Ещё одна возможность выйти из ситуации — прибегнуть к банкротству. Только, по мнению эксперта, это крайний случай. Конечно, в этом случае человек освобождается от обязательств перед банком, но и лишается ряда возможностей. Так, в течение года нельзя оформлять статус индивидуального предпринимателя и три года работать на руководящих должностях. В течение пяти лет запрещено будет воспользоваться вновь этой процедурой. А банки могут отказывать в кредитах. К тому же некоторым банкротам могут запретить покидать страну.