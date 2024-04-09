Юрист перечислила способы разобраться с банковским долгом
Юрист Налбандян: От банковских долгов избавят кредитные каникулы и банкротство
Если вы попали в неприятную ситуацию, когда нет возможности погасить кредит, есть несколько вариантов выхода из положения, рассказала интернет-изданию Regions юрист и независимый финансовый консультант Инга Налбандян.
В первую очередь она посоветовала перечитать кредитный договор и узнать, что грозит за нарушение сроков выплат. При этом не нужно скрываться от банка, накапливая долги.
"Нужно проявить инициативу в решении проблемы самому, потому что неизвестно, какие инструменты будет использовать банк для взыскания задолженности. Это могут быть продажа долга коллекторам, обращение в суд, получение исполнительской подписи нотариуса. Все эти процедуры крайне неприятны", — пояснила Налбандян.
Также стоит честно договориться с банком о дальнейших действиях, объяснив причины неисполнения обязательств по договору. Своё непростое положение лучше подтвердить документами.
Можно попробовать договориться с банком о реструктуризации долга, рефинансировании или о кредитных каникулах. Реструктуризация — это изменение условий договора по снижению финансовой нагрузки. При этом может быть сокращён ежемесячный платёж, продлён срок кредитования или снижена процентная ставка.
Если с одним банком не удалось договориться по условиям, можно обратиться в другой. Там, например, могут рефинансировать кредит, то есть закрыть долг в предыдущем банке. А долг новому банку можно будет отдавать на более приятных условиях.
Есть ещё одна опция — кредитные каникулы. Их можно взять на срок до полугода. Основанием для этого могут послужить сложная жизненная ситуация, отсутствие постановления суда о признании человека банкротом или снижение дохода более чем на 30% за последние два месяца. Во время льготного периода банк не может начислять пени и штрафы, взыскивать предмет залога, расторгать договор и требовать досрочно погасить кредит.
Ещё одна возможность выйти из ситуации — прибегнуть к банкротству. Только, по мнению эксперта, это крайний случай. Конечно, в этом случае человек освобождается от обязательств перед банком, но и лишается ряда возможностей. Так, в течение года нельзя оформлять статус индивидуального предпринимателя и три года работать на руководящих должностях. В течение пяти лет запрещено будет воспользоваться вновь этой процедурой. А банки могут отказывать в кредитах. К тому же некоторым банкротам могут запретить покидать страну.
Ранее экономист рассказал, как получить займы после банкротства. При отказе в выдаче кредита банки обычно указывают на низкий кредитный рейтинг заёмщика или предлагают условия с более высокими процентами и строгим графиком выплат из-за рисков. Нет официального запрета на получение кредита после банкротства, но сам процесс становится сложнее, сказал эксперт. Поэтому рекомендуется следовать определённой инструкции. Подробнее о ней читайте в материале Life.ru.
Агентство "Москва" / Мобильный репортёр