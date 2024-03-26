Сбербанк спишет кредиты погибших при обстрелах в приграничных регионах России
Сбербанк объявил о полном списывании всех видов кредитов в случае гибели клиентов от военных и террористических действий на приграничных российских территориях, включая Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий на приграничных территориях", — говорится в сообщении Сбера.
В пресс-службе добавили, что с 2019 года в Сбере действует программа поддержки кредиторов, пострадавших в ходе различных ЧС — авиакатастрофах, взрывах, наводнениях и так далее. С 2022 года в программу добавили клиентов, проживающих на приграничных российских территориях.
Ранее Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому, у жителей приграничных российских регионов, лишившихся домов в результате обстрелов, будет возможность бесплатно получить землю. При этом неважно, пользовались ли они в прошлом подобной льготой или нет.
TACC / Сергей Мальгавко