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26 марта, 18:22

Сбербанк спишет кредиты погибших при обстрелах в приграничных регионах России

Сбербанк объявил о полном списывании всех видов кредитов в случае гибели клиентов от военных и террористических действий на приграничных российских территориях, включая Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий на приграничных территориях", — говорится в сообщении Сбера.

В пресс-службе добавили, что с 2019 года в Сбере действует программа поддержки кредиторов, пострадавших в ходе различных ЧС — авиакатастрофах, взрывах, наводнениях и так далее. С 2022 года в программу добавили клиентов, проживающих на приграничных российских территориях.

Ранее Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому, у жителей приграничных российских регионов, лишившихся домов в результате обстрелов, будет возможность бесплатно получить землю. При этом неважно, пользовались ли они в прошлом подобной льготой или нет.

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TACC / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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