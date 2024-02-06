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6 февраля, 09:14

Потерявшим дома жителям приграничных регионов дадут землю бесплатно

Правительство расширило меры поддержки россиян, потерявших дома из-за обстрелов

У жителей приграничных российских регионов, лишившихся домов в результате обстрелов, будет возможность бесплатно получить землю вне зависимости от того, пользовались ли они в прошлом подобной льготой. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, его цитирует РИА "Новости".

"Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли", говорится в публикации агентства.

В правительстве пояснили: в действующем до настоящего времени законодательстве было указано, что льготные категории граждан, определённые региональными властями, имеют право получить участок земли бесплатно только единожды. После вступления в силу изменений пострадавшие от обстрелов россияне смогут обращаться за получением бесплатных земельных участков без этого ограничения. Причём нововведения будут действовать для граждан, потерявших от ударов ВСУ не только собственное, но и снятое в аренду жильё.

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Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новую льготу для семей участников специальной военной операции. Глава государства поручил правительству и региональным властям освободить родных военнослужащих от имущественного налога. Российский лидер добавил, что этот вид налога является местным, а не федеральным.

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ТАСС / П/с Белгородской области

Юрий Лысенко
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