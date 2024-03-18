"Запугать наших людей невозможно": Путин заявил о мужестве россиян в приграничных регионах
Путин: Жители приграничных регионов проявляют смелость и мужество, их не запугать
Никто не в силах запугать жителей приграничных территорий — они стойко выносят все трудности, проявляя смелость и мужество, заявил действующий глава государства Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в своём предвыборном штабе.
"В целом на этом направлении, на направлении госграницы, несмотря на террористические атаки, и мы с вами это уже хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую смелость, они мужество проявляют. Никто, как я и думал, предполагал и говорил об этом совсем недавно, их не запугал. И запугать невозможно наших людей", — указал Путин.
Напомним, пару дней назад действующий российский лидер заявлял о том, что киевский режим не сможет запугать российский народ диверсионными атаками в регионах, граничащих с Украиной. Он выразил уверенность, что россияне ответят на подобные выпады ещё большей сплочённостью.
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