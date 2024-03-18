"Запугать наших людей невозможно": Путин заявил о мужестве россиян в приграничных регионах

"В целом на этом направлении, на направлении госграницы, несмотря на террористические атаки, и мы с вами это уже хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую смелость, они мужество проявляют. Никто, как я и думал, предполагал и говорил об этом совсем недавно, их не запугал. И запугать невозможно наших людей", — указал Путин.