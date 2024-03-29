Россиянам объяснили, как взять кредит после банкротства

Банкротство иногда единственный способ списать долги. Есть мнение, что после такой процедуры невозможно взять кредит или ипотеку, но, оказывается, всё не совсем так. Экономист Илья Коптяев рассказал, как получить займы после банкротства.

"Если рассматривать со стороны закона — банкротство не является основанием для отказа в оформлении кредита, даже если речь об ипотеке. Поэтому формально банкрот имеет право обратиться в банк после завершения процедуры. В то же время закон не обязывает банки одобрять заявку клиента-банкрота, поэтому финансовая организация может отказать", — отметил экономист в беседе с РИА "ФедералПресс".

При отказе в выдаче кредита банки обычно указывают на низкий кредитный рейтинг заёмщика или предлагают условия с более высокими процентами и строгим графиком выплат из-за рисков. Нет официального запрета на получение кредита после банкротства, но сам процесс становится сложнее, сказал эксперт. Поэтому рекомендуется следовать определённой инструкции:

завершить процедуру банкротства;

сообщить банку о пройденной процедуре;

повысить свои шансы на получение кредита;

улучшить кредитную историю, чтобы повысить платёжеспособность в глазах банков;

открыть действующий счёт и начать с кредитных карт или небольших кредитов.