Для россиян придумали новую причину отказать в кредите

Внедряемое банками внесение в оценку рисков заёмщиков (скоринг) вероятности банкротства может привести к тому, что количество отказов в кредитах увеличится на 20–30%. Причиной же этого нововведения стало распространение процедуры банкротства физлиц. Об этом "Известиям" рассказали финансовые эксперты.

"А ещё более активно данный процесс заработал с расширением критериев упрощённого банкротства в ноябре 2023-го", — объяснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По его словам, теперь россиянин может просить о внесудебном банкротстве, имея долг от 25 тысяч до миллиона рублей (ранее 50–500 тысяч). Расширился также перечень случаев, когда разрешается воспользоваться этой процедурой. Кроме того, её распространили и на пенсионеров. В связи с этим во второй половине 2023 года многие банки и микрофинансовые организации стали включать в скоринг новый прогноз — вероятность банкротства частного заёмщика. Кто-то уже пользуется им на потоке, кто-то только тестирует.

"В случае просрочки у кредитора есть возможность продать проблемный долг по цессии, что-то взыскать в судебном порядке. В случае признания заёмщика банкротом не удастся компенсировать даже малой части долга. Его придётся просто списать полностью и забыть об этом", — объяснила важность такого прогноза для банков руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

Процесс ужесточения политики рисков снизит уровень одобрения по заявкам для клиентов с высоким риском перехода в статус банкрота, но может иметь положительные последствия для качественных заёмщиков. Специалисты предполагают, что для них процентные ставки со временем могут быть снижены.