Путин назвал главную опасность роста популярности ипотеки
Путин: Спрос на ипотеку может вызвать рост инфляции, рынок нужно регулировать
Высокий спрос на ипотечные программы, и льготные в том числе, чреват повышением инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями аграрной сферы. Властям необходимо регулировать рынок ипотечного кредитования, чтобы не позволить денежной массе вырасти до критического размера.
"У нас уже есть опасения со стороны регуляторов, которые занимаются финансовым рынком, денежными потоками, — не слишком ли много [выдаётся ипотечных кредитов]. Денежная масса эта, она ведёт к инфляции. Поэтому приходится регулировать", — объяснил российский лидер.
Он заметил, что российские банки при этом совершенно не в чем упрекнуть. По словам Путина, падение объёмов жилищного строительства абсолютно точно не в интересах банковской сферы.
Ранее Владимир Путин поручил продлить положенную при рождении третьего ребёнка выплату на погашение ипотеки. Норма будет действовать до 2030 года. Кстати, на днях стало известно о том, что до 2030 года на семейную ипотеку дополнительно потратят 1,5 триллиона рублей.
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