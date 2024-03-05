Путин назвал главную опасность роста популярности ипотеки

Высокий спрос на ипотечные программы, и льготные в том числе, чреват повышением инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями аграрной сферы. Властям необходимо регулировать рынок ипотечного кредитования, чтобы не позволить денежной массе вырасти до критического размера.

"У нас уже есть опасения со стороны регуляторов, которые занимаются финансовым рынком, денежными потоками, — не слишком ли много [выдаётся ипотечных кредитов]. Денежная масса эта, она ведёт к инфляции. Поэтому приходится регулировать", — объяснил российский лидер.