Экономист назвал факторы снижения ключевой ставки в России

К концу года ключевая ставка в России может уменьшиться до 13% при стабилизации инфляции. Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, почему процесс должен идти постепенно, а также о роли антимонопольной службы в этом вопросе. Своим мнением он поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Тут как раз речь о постепенности — и это совершенно правильно, ведь укладывается в экономическую теорию. Экономика не выносит резких рывков. Ключевая ставка — инструмент воздействия на экономику. Причём достаточно мощный. Поэтому здесь нужно учитывать именно постепенность и адаптивность этой ставки к меняющейся экономической ситуации. То есть приблизительно по процентному пункт, а потом и по полпроцента в месяц. И начиная с середины года с 16 на 13 и выйдут", — пояснил эксперт.

По его мнению, Банк России всё ещё убеждён в прямой зависимости между инфляцией и размером ключевой ставки, хотя рост цен могут провоцировать и другие факторы, включая монополии, диктующие свои условия. Возможно, ФАС скоро займётся этой проблемой, что позволит ЦБ считать, что он стабилизировал инфляцию, и начать снижать ключевую ставку, заключил Беляев.