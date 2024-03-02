Снизить выплаты по кредитам станет проще: Как избавиться от долгов Сейчас заёмщики стали активно интересоваться тем, как можно снизить выплаты по кредитам. С этого года вариантов решения финансовых проблем стало больше. Что меняется в выдаче кредитов и как быть, если возникли проблемы с платежами? 1 марта, 21:41 Заёмщикам стало легче снизить выплаты по кредитам. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Через год, с 1 марта 2025-го, россияне смогут запрещать банкам выдавать себе кредиты. Предполагается, что эта мера позволит обезопасить граждан от мошенников, а также поможет избавиться от кредитной зависимости.

Самозапрет представляет собой ограничение, которое банк накладывает на клиента по его же просьбе. Кстати, это не первое ограничение такого рода. Например, собственники квартир могут написать заявление о запрете на все сделки с квартирой без их личного участия. Это позволяет сократить число махинаций с продажей квартир по доверенности. Было немало примеров, когда аферисты по поддельным доверенностям продавали чужое жильё и в итоге хозяин оказывался на улице.

Теперь же при выдаче кредитов банки и микрофинансовые организации должны будут проверять наличие у клиента самоограничений. Если, несмотря на них, кредитор выдаст деньги, то потребовать погашения долга он уже не сможет.

Ещё одной мерой по борьбе с закредитованностью стало изменение условий выдачи ипотеки. Оно действует уже с 1 марта этого года.

При этом в банках отмечают, что сейчас всё больше клиентов интересуются решением вопросов по уже имеющимся кредитам. Для этого действительно появились новые возможности.

В частности, большой интерес возник к кредитным каникулам — это отсрочка платежей по кредиту или займу на льготный период, который может длиться до полугода. Раньше кредитные каникулы предоставляли только на займы, которые были выданы в определённый период, например в пандемию. Сейчас всё изменилось.

Как сообщили в ГУ Банка России по ЦФО, с 2024 года можно отложить выплаты по любым кредитам и займам. Причём не имеет значения, когда они были взяты. Кредитными каникулами может воспользоваться заёмщик, который отвечает хотя бы одному из нескольких условий. Так, его доходы за последние два месяца упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Он стал жертвой чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, например пожара, наводнения или другого бедствия.

— По каждому кредиту или займу каникулы предоставляют один раз из-за уменьшения доходов и один раз — из-за чрезвычайной ситуации. Важно учитывать и размер кредита. Чтобы отложить платежи по кредитной карте, лимит по ней должен быть не более 150 тысяч рублей. По автокредиту размер выданной суммы не может превышать 1 млн 600 тысяч рублей. По остальным кредитам — лимит 450 тысяч рублей. Так, если вы взяли потребительский кредит на 500 тысяч рублей, то оформить каникулы не получится, — пояснили в ГУ Банка России по ЦФО.

Максимальный срок льготного периода — полгода, но можно запросить и меньший. Можно даже попросить, чтобы каникулы начали отсчитываться раньше, чем клиент обратился к кредитору: за месяц до даты подачи заявления, если нужна отсрочка по потребительскому кредиту. По кредитным картам оформить каникулы задним числом нельзя.

— На время льготного периода заёмщик освобождается от всех платежей по кредиту или займу. Если уже была просрочка и начислили неустойку, штрафы или пени, то на время каникул их заморозят. Они не будут расти. За это время кредитор также не имеет права продать имущество, которое находится у него в залоге по кредиту. Но нужно учитывать, что проценты на сумму долга продолжат начисляться — их нужно будет заплатить позднее, — добавили в ГУ Банка России по ЦФО.

По кредитам и займам, которые не соответствуют условиям каникул по закону, банки могут предоставить реструктуризацию по собственным программам. Это обычно уменьшение платежей по кредиту, чтобы он стал для заёмщика посильным.

— Чаще всего размер платежей уменьшается за счёт увеличения срока кредита. Впрочем, есть и другие варианты реструктуризации. Допустим, заёмщику могут предоставить льготный период. Тогда в течение определённого времени он выплачивает только проценты или, наоборот, лишь основной долг. Кстати, антикризисные кредитные каникулы люди обычно использовали значительно реже, чем реструктуризации по собственным программам банков. Последние предоставляют более гибкие условия и учитывают индивидуальную ситуацию заёмщика, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кстати, как показывает статистика ГУ Банка России по ЦБО, жителям Московского региона за период с марта 2022 года по декабрь 2023 года банки провели реструктуризацию по более чем 339 тыс. кредитных договоров на общую сумму 256,6 млрд рублей. При этом по собственным программам банков прошло 313,5 тыс. договоров на 227,6 млрд рублей, а в рамках закона о кредитных каникулах — 22,9 тыс. договоров на 16 млрд рублей. Ипотечных каникул предоставлено для 2,8 тыс. кредитов на 13 млрд рублей.

Авторы Нина Важдаева