На следующей неделе курс валют войдёт в новый диапазон: Какой отметки достигнет рубль На следующей неделе ожидается несколько событий, которые повлияют на курс рубля. Что сейчас происходит на валютном рынке и в каком направлении будут двигаться доллар, евро и юань? 29 февраля, 21:42 6 марта ожидаются события, которые повлияют на курс валют. Обложка © ТАСС / Олег Елков

6 марта стоит обратить пристальное внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Оно повлияет на дальнейший вектор движения курса доллара. Также важны и результаты заседания ЕЦБ с пресс-конференцией Лагард. Они повлияют на евро. Такой анонс сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, уходящая неделя для рубля благоприятная. С начала недели курс доллара снизился на 2,11%, до 90,90 рубля, курс евро — на 1,42%, до 98,60, юань — на 1,85%, до 12,57. Рубль укрепляется с начала недели благодаря налоговым выплатам, росту стоимости энергоносителей и снижению опасений по поводу новых санкций со стороны США и ЕС, поскольку значительная их часть уже была заложена в ценах.

— 26 февраля курс доллара повышался до 93,36 — верхней границы бокового канала, который формируется с 21 ноября 2023 года. Середина канала — 90,30 рубля. Именно к ней цена сейчас и направляется. Курс доллара может спокойно вернуться к уровню 90, где нужно смотреть за поведением покупателей. Несмотря на завершение налогового периода, у рубля остаётся поддержка со стороны ЦБ, который удерживает ключевую ставку на уровне 16% годовых. Также его будут поддерживать экспортёры, которые продают валютную выручку по октябрьскому указу президента России, — пояснил Владислав Антонов.

Он обратил внимание, что в пользу укрепления также играют высокие цены на нефть марки Brent. Они выше 82 долларов. По нефти две ближайшие цели — 84 и 87. Прорыв отметки 87 повысит вероятность падения доллара до 89,30. По евро ближайшая цель — 97,20 рубля. Потом можно будет её сдвинуть на 95. По юаню цель — 12,45 рубля.

— На будущей неделе курс рубля к доллару может вернуться выше 91, к евро — выше 99. Поддержка со стороны налогового периода останется позади. Обычно в первые недели каждого месяца рубль теряет ряд позиций. К тому же цены на энергоресурсы удерживаются примерно на одном относительно невысоком уровне с конца прошлого года, а ценовой спред между Urals и Brent вырос. Это давит на экспортные доходы. В то же время спрос на валюту у инвесторов и импортёров остаётся стабильно высоким, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его словам, противодействовать негативу помогают меры валютного контроля, эффект от высоких ставок, который в начале весны достигнет пика, а также валютные интервенции регулятора. Последние могут скоро измениться.

— На будущей неделе будет опубликован прогноз Минфина по нефтегазовым доходам бюджета в марте. Мы не исключаем, что ежедневные интервенции увеличатся, что улучшит поддержку нацвалюты, — добавил Александр Бахтин.

В ближайшее время сохранят своё влияние на рубль проинфляционные факторы. Уровень инфляции сейчас прогнозируется порядка 4,9% вместо 5,1% месяцем ранее, а среднегодовой показатель может составить порядка 6,9–7%. За доллар сейчас просят 92,05 рубля, за евро — 98,54 рубля и 12,79 рубля за юань. Так что в первой половине марта курсы мировых валют будут держаться примерно в следующем коридоре: 92 рубля за доллар, порядка 99 рублей за евро и до 13 рублей за юань. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— На курс рубля на следующей неделе повлияет несколько факторов. Во-первых, 6 марта завершится месяц покупки Минфином иностранной валюты и золота. Ежедневный объём закупки, по данным министерства, составляет 3,7 млрд рублей. Эта мера влияет на ослабление курса рубля — вот главный тренд на первую неделю марта. Чтобы не допустить чрезмерной волатильности, ЦБ зеркалит операции, продавая юани ежедневно на 8,1 млрд рублей. Но эта мера скорее вынужденная и направлена на управление инфляцией внутри страны, — отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева