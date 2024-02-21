На 100 процентов: Куда вложить сбережения, чтобы получить максимальный доход На рынках формируются новые стратегии инвестирования. Куда сейчас выгоднее всего вкладывать деньги и какой доход могут принести сбережения? 20 февраля, 21:41 Экономисты рассказали, куда вложить сбережения. Обложка © Shutterstock

Какую доходность будут приносить банковские вклады

Ключевая ставка вышла на плато, то есть пик цикла жёсткой денежно-кредитной политики, по-видимому, пройден. По последним данным Центробанка, в банках из топ-10 ставки по вкладам, достигнув максимумов с 2015 года, перестали расти. Сейчас они составляют порядка 13–16% в зависимости от ряда факторов. Имеет значение срок вклада, сумма, а также есть ли возможность частичного снятия и пополнения.

— Сейчас ещё возможно зафиксировать высокие ставки по краткосрочным вкладам и накопительным счетам. В дальнейшем можно ожидать снижения привлекательности условий депозитных продуктов, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Перед тем как выбрать инструмент для инвестиций, стоит определиться со стратегией. Проще говоря, надо понять, куда и для чего вкладывать деньги.

— Если целью является сохранение финансов и лёгкий прирост капитала с низким уровнем риска, то банковские депозиты станут прекрасной возможностью для инвестора. Средняя ставка по полугодовому вкладу в рублях — 14,5% при официальной инфляции ниже 8%. Если же инвестор берёт на себя рыночные риски, интересными выглядят вложения в акции и облигации так, чтобы сбалансировать риск и доходность. Внимание стоит обратить на дивидендные рыночные истории. Это добавит портфелю веса и финансового результата, — рекомендовал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ставки по вкладам сейчас на максимуме. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

В идеале, по его словам, нужно распределить финансы таким образом, чтобы вложить деньги в разные активы с разными уровнями риска и доходности для баланса. Это могут быть доли в ценных бумагах, облигациях, валюте и производных инструментах.

— На сегодняшний день самым эффективным инструментом инвестирования можно назвать самые консервативные, доступные большей части населения и не требующие особенной финансовой подкованности. Это банковские депозиты. Наиболее привлекательные предложения — размещение средств на 181–270 дней под 15–16% годовых. Продукт выгоден, поскольку в текущем году пока доходность опережает вероятную инфляцию в 8–10%, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Тем не менее при выборе банковского продукта он рекомендует соблюдать элементарные правила: изучать условия по возможностям пополнения или снятия, открывать счета в банках, где вклады застрахованы, не превышать застрахованную АСВ сумму в 1,4 млн рублей (несмотря на то, что от 1,5 млн рублей встречаются очень интересные предложения).

Сколько денег можно заработать на акциях

Александр Бахтин отметил, что ожидания снижения ключевой ставки фундаментально позитивны для рынка акций. По его прогнозам, на горизонте года индекс Мосбиржи достигнет 3650 п. (4000 п. с учётом дивидендов). Диверсификация в части добавления акций к инструментам с фиксированной доходностью на долгосрочном горизонте способна обеспечить инвестору хорошую защиту от инфляции. Потенциал роста у перспективных акций составляет 40–50% за год. В ряде случаев он может достигнуть и 100%.

Вкладывать деньги в криптовалюту рискованно. Фото © Shutterstock

— Россияне не очень охотно пользуются инвестициями в ценные бумаги — такие активы есть лишь у 4% населения. Вместе с тем этот тренд постепенно меняется, и российский рынок частных инвестиций растёт: за три квартала прошлого года доля частных инвесторов на Мосбирже выросла вдвое и сейчас составляет более 80%. Акции российских компаний показывают доходность порядка 8,3% годовых, что является неплохим показателем. Однако если речь идёт об инвестициях в ценные бумаги, то лучше выбрать российские компании или компании из дружественных юрисдикций, — рассказали в сервисе "Сравни".

Какой доход принесут облигации

В условиях структуры фондового рынка России, изменившейся после введения санкций и оттока нерезидентов, неплохим вариантом вложения выглядят облигации федерального займа. Доходность у них несколько ниже, чем у тех же голубых фишек, однако и процент стабильный. Самые длинные ОФЗ с модифицированной дюрацией от 6х до 7,5х сегодня торгуются с доходностью около 12%. Такие цифры привёл руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Для сравнения, по его словам, акции российских компаний показывают среднюю доходность порядка 8,3% годовых. А рост акций голубых фишек в этом году с учётом дивидендов может составить до 25%.

Стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту

Биткоин традиционно держится в зоне высокой доходности: за 2023 год доходность главной криптовалюты превысила 170%. На 2024 год же запланирован халвинг, что может временно снизить курс.

Курс биткоина непредсказуем. Фото © Shutterstock

— Вместе с тем он по-прежнему остаётся привлекательным активом для инвестиций. Но важно помнить, что криптовалюты, как и венчур, сверхвысокорисковые активы, — предупредил Артём Деев.

Можно ли сейчас заработать на недвижимости

Ещё один популярный способ инвестиций — покупка недвижимости. Сейчас на рынке предложение сильно опережает спрос. Одно из следствий — возможное снижение цен, что в первую очередь выгодно тем, кто приобретает недвижимость за наличные. Об этом рассказал Александр Шнейдерман.

Недвижимость приносит гарантированный доход. Фото © Shutterstock

— Для увеличения доступности жилья обсуждается вопрос о введении народной ипотеки под 5%. Впрочем, на наш взгляд, эта инициатива не вяжется с другими мерами по ужесточению политики ипотечного кредитования (высокий первоначальный взнос, ограниченное субсидирование банками, снижение максимальной суммы к выдаче и невозможность взять две ипотеки), введёнными против роста закредитованности граждан, — добавил Александр Шнейдерман.

Конечно, пояснили в сервисе "Сравни", за последнее время рынок несколько охладился из-за снижения доступности льготных программ ипотеки и растущего спреда с рыночной ипотекой. Вместе с тем в России под "пассивным доходом" часто понимают именно сдачу в аренду второй квартиры, так что этот способ инвестирования остаётся востребованным.

Авторы Нина Важдаева