Экономист назвал банкротство способом выйти из финансового тупика

Банкротство является способом цивилизованно выйти из финансового тупика и освободиться от долгового бремени, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев. По словам экономиста, до определённого порога задолженности процедурой занимается омбудсмен, однако после — суд.

Так, у должника формируют конкурсную массу для торгов, с помощью которой будет происходить погашение задолженности, а то, что не удастся погасить, списывается. Беляев отметил, что это не простой, но переживаемый процесс.

"Самое главное — в вашей графе "Задолженность перед другими лицами" будет стоять ноль", — подчеркнул он в эфире радио "Комсомольская правда".