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10 марта, 13:54

Экономист назвал банкротство способом выйти из финансового тупика

Экономист Беляев назвал банкротство выходом из тупиковой финансовой ситуации

Банкротство является способом цивилизованно выйти из финансового тупика и освободиться от долгового бремени, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев. По словам экономиста, до определённого порога задолженности процедурой занимается омбудсмен, однако после — суд.

Так, у должника формируют конкурсную массу для торгов, с помощью которой будет происходить погашение задолженности, а то, что не удастся погасить, списывается. Беляев отметил, что это не простой, но переживаемый процесс.

"Самое главное — в вашей графе "Задолженность перед другими лицами" будет стоять ноль", — подчеркнул он в эфире радио "Комсомольская правда".

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Ранее Михаил Беляев назвал факторы снижения ключевой ставки в России. В частности, по словам экономиста, это необходимо делать постепенно.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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