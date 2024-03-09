Экономист рассказала о негативной стороне денежной привычки россиян
Экономист Беляева: Снижение потребительского спроса влияет на выпуск товаров
В текущей ситуации при высокой ключевой ставке россиянам выгоднее инвестировать доходы в банковские депозиты. Так считает доцент кафедры регионального управления факультета международного регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Ольга Беляева.
По её словам, тенденция к сбережению в долгосрочной перспективе позволит наполнить резервный фонд государства, а также обеспечить стабильность и рост экономики. Но есть у этой ситуации и обратная сторона медали, объяснила экономист.
"Снижение потребительского спроса при росте сбережений может оказать негативное влияние на выпуск товаров и услуг, что может повлиять на конкурентоспособность предприятий, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства, и поспособствовать общему замедлению экономического роста", — подчёркивает эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
Специалист пояснила, что основная задача государственной власти — сохранить правильный баланс между сбережениями и потребительским спросом. Это нужно, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики страны, уточнила Беляева.
Ранее финансист назвала убыточным любимое хранилище сбережений россиян. Держать деньги дома в тумбочке — бессмысленно, отметила специалист.
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