Экономист рассказала о негативной стороне денежной привычки россиян

В текущей ситуации при высокой ключевой ставке россиянам выгоднее инвестировать доходы в банковские депозиты. Так считает доцент кафедры регионального управления факультета международного регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Ольга Беляева.

По её словам, тенденция к сбережению в долгосрочной перспективе позволит наполнить резервный фонд государства, а также обеспечить стабильность и рост экономики. Но есть у этой ситуации и обратная сторона медали, объяснила экономист.