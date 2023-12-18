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18 декабря, 14:31

"Теряете деньги": Любимое хранилище сбережений россиян оказалось убыточным

Финэксперт Гордиенко: Выгоднее инвестировать сбережения, а не хранить их дома

Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко посоветовала россиянам не хранить сбережения в тумбочке. Она призывает положить накопления на банковский вклад или вложить в инвестиции, чтобы их приумножить.

"Например, если вы отложили 100 тысяч рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент. В наши дни развиты банковские и брокерские сервисы, поэтому нет смысла хранить деньги в тумбочке", — объяснила эксперт "Газете.ru".

По её словам, дома деньги подвержены риску утраты, кражи, пожара, затопления. Гордиенко объяснила, что наиболее выгодно инвестировать сбережения, а не хранить их. Инвестиции могут принести больше прибыли, однако нужно понимать, что такой метод сбережения подходит далеко не всем, уточнила специалист.

Она подчеркнула, что если инвестировать портфельно, то деньги должны распределяться в правильных пропорциях. Необходимо понимать цель их нахождения в портфеле и осознавать риски, а также сохранять немного налички на случай непредвиденных трат.

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Обложка ©

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Александра Мышляева
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