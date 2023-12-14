Большинство жителей России пожаловались, что тратят деньги впустую

73% жителей России тратят до 20% бюджета на бессмысленные покупки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты проведённого опроса. Следят за доходами и расходами 37% респондентов.

Так, каждый пятый участник опроса признался, что тратит деньги на сигареты или алкоголь. Порядка 17% россиян ответили, что не могут правильно рассчитать количество продуктов, которые необходимо купить, в результате чего они портятся, и еду приходится выбрасывать. Еще 16% опрошенных назвали пустыми тратами покупку одежды, которую они потом не носят, тогда как 5% граждан тратят немалую часть зарплаты на хобби.

"На хобби. Есть такое дело. Покупаю разные товары, а потом ими не пользуюсь. А учитывая, что увлечение не одно, то и неиспользуемых вещей в результате много", — рассказала одна из участников опроса.

Около 3% опрошенных жалуются, что тратят много денег на походы в рестораны и кафе, а 1% россиян переплачивают за доставку, так как ленятся забирать товары самостоятельно.