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14 декабря, 15:15

Большинство жителей России пожаловались, что тратят деньги впустую

Опрос: 73% россиян признались, что тратят часть денег впустую

73% жителей России тратят до 20% бюджета на бессмысленные покупки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты проведённого опроса. Следят за доходами и расходами 37% респондентов.

Так, каждый пятый участник опроса признался, что тратит деньги на сигареты или алкоголь. Порядка 17% россиян ответили, что не могут правильно рассчитать количество продуктов, которые необходимо купить, в результате чего они портятся, и еду приходится выбрасывать. Еще 16% опрошенных назвали пустыми тратами покупку одежды, которую они потом не носят, тогда как 5% граждан тратят немалую часть зарплаты на хобби.

"На хобби. Есть такое дело. Покупаю разные товары, а потом ими не пользуюсь. А учитывая, что увлечение не одно, то и неиспользуемых вещей в результате много", — рассказала одна из участников опроса.

Около 3% опрошенных жалуются, что тратят много денег на походы в рестораны и кафе, а 1% россиян переплачивают за доставку, так как ленятся забирать товары самостоятельно.

Стало известно, сколько готовы потратить на Новый год в разных уголках России

Стало известно, сколько готовы потратить на Новый год в разных уголках России

Ранее Лайф писал, что большинство россиян всегда загадывают желание в новогоднюю ночь. Опрос показал, что чаще всего люди просят здоровья для себя и близких (76%). Просто счастья хотят 44% респондентов, провести год без катастроф загадывают 28%, а найти любовь желает 21%.

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Freepik

Ян Поланин
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