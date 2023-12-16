Россиянам на фоне повышения ключевой ставки рассказали, когда разумнее взять кредит

После повышения ключевой ставки до 16% банки поднимут ставки по депозитам и кредитам, поэтому с оформлением крупных займов лучше стоит подождать. Таким советом поделился доцент Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Дмитрий Осянин.

По его словам, ожидать стоит понижения ставки до 7–9%, но произойдёт это, вероятно, нескоро. Как напомнил Осянин в беседе с "Газетой.ru", в начале декабря средняя ставка по потребительским кредитам составила 20,4% годовых. А рыночная ставка по ипотеке, как прогнозирует экономист, может увеличиться до 20–21%.