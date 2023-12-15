Правительство РФ повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Правительство России повысило первый взнос по льготной ипотеке под восемь процентов годовых — с 20% до 30%. Об этом сообщается в материалах на сайте Министерства финансов России.

Согласно соответствующему постановлению кабмина, увеличение первого взноса касается программ льготного ипотечного кредитования на покупку жилплощади в новостройках, строительства частного дома или приобретения земельного участка для его постройки. Эта инициатива направлена на повышение качества кредитов. Также была поднята планка максимального размера льготной ипотеки — теперь во всех регионах РФ она составляет шесть миллионов рублей.