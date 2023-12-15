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15 декабря, 19:37

Правительство РФ повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Правительство России повысило первый взнос по льготной ипотеке под восемь процентов годовых — с 20% до 30%. Об этом сообщается в материалах на сайте Министерства финансов России.

Согласно соответствующему постановлению кабмина, увеличение первого взноса касается программ льготного ипотечного кредитования на покупку жилплощади в новостройках, строительства частного дома или приобретения земельного участка для его постройки. Эта инициатива направлена на повышение качества кредитов. Также была поднята планка максимального размера льготной ипотеки — теперь во всех регионах РФ она составляет шесть миллионов рублей.

Россиянам подсказали, как накопить на первый взнос по ипотеке

Россиянам подсказали, как накопить на первый взнос по ипотеке

Ранее Лайф писал, что в Банке России поддерживают предложение по ужесточению требований к льготной ипотеке, так как это позволит "охладить" рынок. В том числе для этого Центробанк повысил ключевую ставку до 16%.

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Алексей Соловьёв
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