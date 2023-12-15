ЦБ поддержал предложения по ужесточению требований к льготной ипотеке

В Банке России поддерживают предложение по ужесточению требований к льготной ипотеке, так как это позволит "охладить" рынок. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас Правительство по уточнению параметров льготной ипотеки. На наш взгляд, это приведёт к некоторому охлаждению ипотеки, но основной эффект на портфель ипотеки в целом будет оказывать повышение ключевой ставки", — заявила глава денежно-кредитного регулятора страны.