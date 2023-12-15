ЦБ поддержал предложения по ужесточению требований к льготной ипотеке
В Банке России поддерживают предложение по ужесточению требований к льготной ипотеке, так как это позволит "охладить" рынок. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас Правительство по уточнению параметров льготной ипотеки. На наш взгляд, это приведёт к некоторому охлаждению ипотеки, но основной эффект на портфель ипотеки в целом будет оказывать повышение ключевой ставки", — заявила глава денежно-кредитного регулятора страны.
Напомним, в начале декабре в Минфине предложили повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%. В ведомстве также считают, что нужно вдвое урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга — до шести миллионов рублей. Однако президент Владимир Путин призвал кабмин всё же сохранить 20% первого взноса.