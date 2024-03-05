От 100 000 и больше: Куда сейчас вложить деньги, чтобы получить максимальный доход Банки перестали повышать проценты по вкладам, но по другим активам доходность стала расти. Куда сейчас выгоднее всего вкладывать деньги и какую прибыль можно получить? 4 марта, 21:39 Инвесторы ищут, где можно заработать больше всего. Обложка © Shutterstock

Вклад или фондовый рынок: где выше доходность

Доходность всегда идёт рука об руку с риском. Выше доходность — выше риск. Поэтому прежде всего необходимо понять ваш риск-профиль. На этот момент обратила внимание эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

Далее важна диверсификация. Вложения только в один тип инвестиций — не лучший выбор.

Если говорить о рынке акций, то, по прогнозам Людмилы Рокотянской, ситуация здесь в ближайшие месяцы может улучшиться. Связано это как с ожиданиями по развороту ключевой ставки, так и с приближением дивидендного сезона.

— На рынке облигаций интересные возможности по валютной диверсификации портфеля дают замещающие облигации, — добавила Людмила Рокотянская.

В Российской Федерации привлекательны облигации с замещением, привязанные к доллару. С уменьшением ставок по депозитам в российских банках растёт актуальность таких инструментов. Также стоит обратить внимание на китайский фондовый рынок. Тут речь идёт о вложениях с перспективой от года и более. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

На данный момент ставки по вкладам в банках всё ещё находятся на высоком уровне. Они достигают 16% годовых, и это может быть больше, чем приносят акции. В то же время банки уже начинают готовиться к вероятному снижению ключевой ставки, которое может произойти в ближайшие месяцы. Соответственно, проценты по вкладам пойдут вниз.

Какую квартиру сейчас лучше купить для аренды

Инвестиции в жилую недвижимость сегодня являются инструментом надёжных, но долгосрочных вложений. Вкладывать сбережения в жильё сейчас нужно без задачи быстрой перепродажи. На рынке сложились такие условия, когда вторичное жильё стоит дешевле, но ипотечная ставка делает ежемесячный платёж высоким. В свою очередь, ставки на новостройки значительно ниже, поэтому для покупки сейчас рассматривать первичную недвижимость значительно выгоднее. Такие рекомендации дала директор по продажам компании DOGMA Жанна Белянкина.

На аренде коммерческой недвижимости можно заработать больше, чем на жилой. Фото © Shutterstock

— Покупать новостройку лучше в перспективных районах с хорошей транспортной доступностью и малым количеством строящегося жилья поблизости. Таким районом, в частности, сейчас является Реутов, где относительно Старой Москвы стоимость квадратных метров ниже, открыты МЦД-4 и станция метро "Новокосино". Квартира в новостройке может стать неким инвестиционным счётом, если приобрести её в кратчайшие сроки с использованием льготной ипотеки (например, семейной) и с отделкой от застройщика, — пояснила Жанна Белянкина.

Она привела в пример дом в Реутове. Если сейчас там приобрести однокомнатную квартиру по программе семейной ипотеки с первоначальным взносом 20% и ежемесячным платежом 40 000 рублей, то после получения ключей её можно будет сдавать за 50–60 тысяч рублей. Таким образом, недвижимость будет окупать себя сама, а по окончании платёжного периода владелец продолжит получать регулярный пассивный доход. При этом сейчас у покупателей есть хорошая возможность снизить ежемесячный платёж на период стройки — банки и девелоперы предлагают соответствующие субсидированные ставки.

— При грамотном и продуманном подходе вложение в недвижимость позволит увеличить капитал за счёт кратного приумножения стартовых инвестиций. При выборе ликвидного лота с учётом транспортной доступности и качественных характеристик можно смело вкладывать средства как в жилую недвижимость, так и в коммерческие объекты, — считает управляющий партнёр компании Prime Life Development Денис Коноваленко.

Ближнее Подмосковье популярно у инвесторов. Фото © Shutterstock

В среднем цены на жильё в новостройках продолжают расти на 25–30% от старта до ввода, при этом инвестиционные лоты растут ещё активнее. Сегодня с точки зрения массового сегмента интересно вкладываться в Новую Москву, потому что она активно развивается. Бюджеты ниже, ипотеки доступные, а также квартиры в этой локации в перспективе могут быть быстрее проданы на вторичном рынке. Такое мнение высказал директор по развитию компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

Какая коммерческая недвижимость приносит максимальный доход

Коммерческая недвижимость — сейчас наиболее перспективный сектор для инвестиций. Особенно склады в новых локациях, где происходит комплексное освоение территории. Также вблизи больших коттеджных загородных посёлков может быть выгодно вложиться в коммерческую недвижимость, чтобы обеспечить услуги для жителей за городом. Хорошими можно назвать вложения и в коворкинги, которые позволяют оптимизировать затраты времени для жителей с дистанционным графиком работы. Так охарактеризовал обстановку на рынке генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Если стандартная однокомнатная квартира приносит доход 35 000 рублей в месяц, то аналогичная по цене коммерческая недвижимость может принести 70 000. Если аренда двухкомнатной квартиры обойдётся в 50 000, то нежилое помещение в том же ЖК принесёт 100 000.

— Учитывая высокие инфляционные ожидания, закрытые паевые инвестиционные фонды коммерческой недвижимости являются одним из самых привлекательных инструментов не только для сохранения капитала, но и для его роста. Это подтверждается рекордными объёмами инвестиций в коммерческую недвижимость на протяжении 2020–2023 годов. Несмотря на кризисные явления и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, деловая активность в России растёт. Компаниям нужны офисы, шоурумы, торговые, производственные и складские площади. Востребованность и ограниченный объём предложения в данных секторах коммерческой недвижимости повышают спрос, что отражается в росте инвестиций, — рассказала руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики компании "Парус Управление активами" Елена Михайлова.

Аренда офиса приносит от 100 000 рублей в месяц. Фото © Shutterstock

По её словам, анализ доходности различных классов активов за последние 20 лет показал, что инструменты денежного рынка — депозиты и облигации — позволяли в лучшем случае чуть-чуть обыграть инфляцию. Один положенный на депозит рубль за 20 лет к сегодняшнему моменту превратился в пять рублей, и это сопоставимо с тем, сколько рубль потерял в покупательной способности за это время. Облигации дали чуть больше — рубль за 20 лет обернулся шестью. А золото и коммерческая недвижимость дали коэффициент 15+ — в два с половиной раза больше.

— По итогам 2023 года управляющие компании закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН) выплатили своим инвесторам рекордные дивиденды (с арендных платежей) за всю историю рыночных ЗПИФН. Они составили 20 млрд рублей — это в два раза больше, чем было выплачено за 2022 год, — добавила Елена Михайлова.

При удачной работе на фондовых рынках можно рассчитывать на прибыль от 20% и выше в случае высокого риска. С недвижимостью ситуация другая. Она приносит до 15–18% при пассивном доходе. Это перепродажа объекта или сдача его в аренду через управляющие компании, когда речь идёт о коммерческих проектах: базах отдыха, глэмпингах или гостиницах. Об этом сообщил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Что касается коммерческих помещений в жилых комплексах, то на сегодняшний день они пользуются большим спросом. Там формируется арендный бизнес, и потом его даже можно продать как готовый продукт. Уже можно посчитать норму доходности, всё достаточно прозрачно. Это перспективное направление вложений. Но здесь нужно учитывать специфику: проходимость, месторасположение, потенциальный профиль арендаторов. Так же, как и в случае жилья, есть много подводных камней, которые нужно понимать, — рассказал Роман Родионцев.

Он добавил, что в целом в Московском регионе довольно активно развивается внутреннее производство. Это требует соответствующих мощностей на складах. Интернет-торговля процветает, поэтому сегодня присутствует тренд на многофункциональные складские комплексы, где есть и склады, и помещения для производств, и административные здания. Такие объекты наиболее инвестиционно привлекательны для девелоперских и профильных инвестиционных компаний.

Авторы Нина Важдаева