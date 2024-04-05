Эти 10 крошечных собачек доказали, что стереотип "Все маленькие — злые" не более чем миф

Забудьте всё, что вы слышали о маленьких собаках! В данной фотоподборке мы докажем, что далеко не все эти крошечные создания злые и агрессивные. Подготовьтесь взглянуть на маленьких пёселей с совершенно новой стороны.