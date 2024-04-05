Эти 10 крошечных собачек доказали, что стереотип "Все маленькие — злые" не более чем миф
Забудьте всё, что вы слышали о маленьких собаках! В данной фотоподборке мы докажем, что далеко не все эти крошечные создания злые и агрессивные. Подготовьтесь взглянуть на маленьких пёселей с совершенно новой стороны.
"Познакомьтесь с мистером Бентли, он совсем не обычная маленькая собака", — SluffS.
Фото © Reddit / SluffS
"Это шпиц. Я очень хочу такую собачулю!" — subtopewdsforsven.
Фото © Reddit / subtopewdsforsven
"Очаровательная миниатюрная четвероножка", — outwest11.
Фото © Reddit / outwest11
"Чихуахуа — самая маленькая порода собак в мире", — amazing1234567890.
Фото © Reddit / amazing1234567890
"Все думают, что чихуахуа уродливые. Но как они могут такое говорить?" — Elizabeth_ZC.
Фото © Reddit / Elizabeth_ZC
"Всем привет", — bulls_taurus27.
Фото © Reddit / bulls_taurus27
"Что нового, ребята? Этот чих на расслабоне — его зовут Пип", — fictionaljesus.
Фото © Reddit / fictionaljesus
"Это Ренато. Шестимесячный чихуахуа. Найдите мне что-нибудь ещё более милое", — themontedev.
Фото © Reddit / themontedev
"Познакомьтесь с Шу, тойпуделем из Сингапура, настоящей собачкой-медвежонком", — berrymellow.
Фото © Reddit / berrymellow
"Мы с мужем усыновили нашего первого пушистого ребёнка! Встречайте Милли, малышку-тойпуделя!" — BanjoBelle.
Фото © Reddit / BanjoBelle
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Reddit / fictionaljesus, themontedev