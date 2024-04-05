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5 апреля, 06:00

Эти 10 крошечных собачек доказали, что стереотип "Все маленькие — злые" не более чем миф

Забудьте всё, что вы слышали о маленьких собаках! В данной фотоподборке мы докажем, что далеко не все эти крошечные создания злые и агрессивные. Подготовьтесь взглянуть на маленьких пёселей с совершенно новой стороны.

"Познакомьтесь с мистером Бентли, он совсем не обычная маленькая собака", — SluffS.

Фото © Reddit / SluffS

Фото © Reddit / SluffS

"Это шпиц. Я очень хочу такую собачулю!" subtopewdsforsven.

Фото © Reddit / subtopewdsforsven

Фото © Reddit / subtopewdsforsven

"Очаровательная миниатюрная четвероножка", — outwest11.

Фото © Reddit / outwest11

Фото © Reddit / outwest11

"Чихуахуа самая маленькая порода собак в мире", — amazing1234567890.

Фото © Reddit / amazing1234567890

Фото © Reddit / amazing1234567890

"Все думают, что чихуахуа уродливые. Но как они могут такое говорить?" Elizabeth_ZC.

Фото © Reddit / Elizabeth_ZC

Фото © Reddit / Elizabeth_ZC

"Всем привет", — bulls_taurus27.

Фото © Reddit / bulls_taurus27

Фото © Reddit / bulls_taurus27

"Что нового, ребята? Этот чих на расслабоне — его зовут Пип", — fictionaljesus.

Фото © Reddit / fictionaljesus

Фото © Reddit / fictionaljesus

"Это Ренато. Шестимесячный чихуахуа. Найдите мне что-нибудь ещё более милое", — themontedev.

Фото © Reddit / themontedev

Фото © Reddit / themontedev

"Познакомьтесь с Шу, тойпуделем из Сингапура, настоящей собачкой-медвежонком", — berrymellow.

Фото © Reddit / berrymellow

Фото © Reddit / berrymellow

"Мы с мужем усыновили нашего первого пушистого ребёнка! Встречайте Милли, малышку-тойпуделя!" BanjoBelle.

Фото © Reddit / BanjoBelle

Фото © Reddit / BanjoBelle

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Reddit / fictionaljesus, themontedev

Сергей Трофимов
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