Россиянам рассказали, на что могут рассчитывать предпенсионеры в 2024 году

В 2024 году мужчины 1964-го и женщины 1969 года рождения станут считаться предпенсионерами (граждане, которым до выхода на пенсию осталось пять и менее лет) и смогут претендовать на некоторые льготы. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

"Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка”, — сообщил он.

Кроме того, предпенсионеры не должны платить налог на имущество за один объект любого вида, не использующийся в коммерческих интересах. Есть у них вычет и по земельному налогу на 600 квадратных метров земельного участка.

Также им можно рассчитывать на обязательную долю в наследстве, какое бы ни было завещание, и в случае необходимости — на алименты от родственников. Увольнять предпенсионеров нельзя, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании.