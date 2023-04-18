ФНПР предложила отправлять безработных пожилых россиян на пенсию досрочно

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше срока. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на полученный документ с предложенными поправками, которые ФНПР направила в Минтруд и Госдуму.

ФНПР предложила внести ряд поправок в законопроект "О занятости населения", который в настоящее время готовится ко второму чтению. В частности, предлагается дать безработным гражданам, которым до назначения пенсии осталось не более пяти лет, возможность досрочного выхода на неё, если служба занятости не может их трудоустроить в течение года.

Кроме того, профсоюзы выступили с предложением внести в законопроект понятия "частично безработный" и "частично занятый", которые используются Росстатом, но в текущей редакции закона не фигурируют.

Также в документе предложили выплачивать максимальный размер пособия по безработице тем россиянам, которые прошли военную службу по мобилизации или контракту. Сейчас максимальный размер выплаты составляет 12 792 рубля. Эксперты полагают, что возможность досрочного выхода на пенсию для предпенсионеров является серьёзной мерой поддержки.