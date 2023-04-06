Пенсионный фонд закончил год с рекордным профицитом
Пенсионный фонд закончил 2022 год с рекордным профицитом на уровне 1 трлн рублей
Пенсионный фонд России по итогам 2022 года зафиксировал рекордный профицит в размере 1,103 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.
Случилось это из-за увеличения трансферта из федерального бюджета на 70% к запланированному уровню. В 2022 году общие доходы фонда выросли на 24,4% относительно изначального плана, который был принят в конце 2021 года, и составили 12,48 трлн руб. Кроме того, выросли расходы на 12%, до 11,37 трлн руб. В итоге сложился профицит, который стал рекордным.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ установило порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей. Так, граждане могут получать деньги на открытые банковские счета в России или за границей в рублях.
ТАСС