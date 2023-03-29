Проживающие за границей россияне смогут получать пенсии на счета в РФ

Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые банковские счета в России или за границей в рублях. Соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В нём указано, что деньги, выплата которых невозможна из-за экономических ограничений в отношении РФ, могут поступать проживающим за пределами страны гражданам в рублях. Для этого нужно подать заявление с указанием реквизитов банковского счёта, открытого в России или кредитной организации, расположенной за пределами страны.