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29 марта, 20:55

Проживающие за границей россияне смогут получать пенсии на счета в РФ

Правительство установило порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей

Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые банковские счета в России или за границей в рублях. Соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В нём указано, что деньги, выплата которых невозможна из-за экономических ограничений в отношении РФ, могут поступать проживающим за пределами страны гражданам в рублях. Для этого нужно подать заявление с указанием реквизитов банковского счёта, открытого в России или кредитной организации, расположенной за пределами страны.

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Ранее россиянам рассказали, как получить до 36 тысяч рублей в год от государства. Для этого нужно вступить в программу добровольных сбережений. Потенциальных участников разделили на три категории, где для каждой предусмотрена отдельная система расчёта.

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Unsplash

Оксана Попова
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