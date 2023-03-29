Проживающие за границей россияне смогут получать пенсии на счета в РФ
Правительство установило порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей
Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые банковские счета в России или за границей в рублях. Соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В нём указано, что деньги, выплата которых невозможна из-за экономических ограничений в отношении РФ, могут поступать проживающим за пределами страны гражданам в рублях. Для этого нужно подать заявление с указанием реквизитов банковского счёта, открытого в России или кредитной организации, расположенной за пределами страны.
Ранее россиянам рассказали, как получить до 36 тысяч рублей в год от государства. Для этого нужно вступить в программу добровольных сбережений. Потенциальных участников разделили на три категории, где для каждой предусмотрена отдельная система расчёта.
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