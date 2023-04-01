Для 4 миллионов человек проиндексированы пенсии

С 1 апреля в России на 3,3% будет проиндексирован размер социальных пенсий, это сделают дополнительно к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%. Коснётся эта мера примерно 4 млн человек.

Ранее в Минтруда РФ поясняли, что летом пенсии дополнительно индексировали в связи с быстрым ростом цен. Традиционно же индексация проводится один раз год — именно 1 апреля. Апрельская мера поддержки затронет около 4 млн человек. На нынешнее повышение социальных пенсий выделено почти 15,6 млрд рублей.

Социальную пенсию получают россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для выплаты им страховой пенсии. Согласно данным Соцфонда России, в зависимости от категории получателей размер социальной пенсии составляет от 6,1 тыс. до 17,2 тыс. рублей в месяц.