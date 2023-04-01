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31 марта, 21:17

Для 4 миллионов человек проиндексированы пенсии

В России с 1 апреля проиндексируют на 3,3% социальные пенсии

С 1 апреля в России на 3,3% будет проиндексирован размер социальных пенсий, это сделают дополнительно к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%. Коснётся эта мера примерно 4 млн человек.

Ранее в Минтруда РФ поясняли, что летом пенсии дополнительно индексировали в связи с быстрым ростом цен. Традиционно же индексация проводится один раз год — именно 1 апреля. Апрельская мера поддержки затронет около 4 млн человек. На нынешнее повышение социальных пенсий выделено почти 15,6 млрд рублей.

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Социальную пенсию получают россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для выплаты им страховой пенсии. Согласно данным Соцфонда России, в зависимости от категории получателей размер социальной пенсии составляет от 6,1 тыс. до 17,2 тыс. рублей в месяц.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта индексация обеспечит рост размера социальных пенсий выше темпа инфляции.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Григорьев
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