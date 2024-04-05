Задержанный за покушение на убийство губернатора Чибиса назвал на допросе странный мотив
Напавший на мурманского губернатора на допросе объяснил это неприязнью
Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса 42-летний Александр Быданов. Фото © Telegram / SHOT
42-летний Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, назвал во время допроса странный мотив – ранил его из неприязни, хотя лично его не знал. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
"В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", — рассказали в ведомстве.
Оказалось, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ "Причинение лёгкого вреда здоровью". Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления, в том числе изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Они назначили судебные экспертизы, в том числе психиатрическую.
По сведениям SHOT, 42-летний Быданов напал с ножом на Чибиса в тот момент, когда он уже вышел из здания ДК и подходил к служебному автомобилю. Преступник внезапно выскочил из своей "тойоты-короллы", припаркованной рядом, охрана не успела среагировать. После удара ножом в живот злодей попытался сбежать, но был подстрелен в левую голень во время погони.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 4 апреля было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Неадекват пырнул чиновника ножом и был задержан на месте преступления. Позже он признался, что слышал в голове голоса. Глава региона госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.