Задержанный за покушение на убийство губернатора Чибиса назвал на допросе странный мотив

42-летний Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, назвал во время допроса странный мотив – ранил его из неприязни, хотя лично его не знал. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

"В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ "Причинение лёгкого вреда здоровью". Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления, в том числе изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Они назначили судебные экспертизы, в том числе психиатрическую.