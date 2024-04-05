Создаём коже проблемы: Косметолог перечислила самые распространённые ошибки в уходе за лицом
Косметолог Егорова: Инструменты для макияжа необходимо регулярно дезинфицировать
При использовании косметики женщины нередко допускают небрежность, впоследствии приводящую к различным кожным проблемам. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала косметолог Татьяна Егорова.
"Самые частые ошибки в уходе — это то, что не меняем спонжи, не моем кисти и средства используем просроченные", — отметила специалист.
По её словам, все инструменты для нанесения макияжа следует регулярно промывать и дезинфицировать, а также чаще покупать новые. Что касается просроченной косметики — она может стать причиной дерматита. А, например, тушь с истекшим сроком годности способна вызвать конъюнктивит.
Ранее косметолог перечислила пять самых распространённых ошибок в борьбе с чёрными точками. В частности, при такой проблеме нельзя использовать косметику для сухой кожи, так как она будет усиливать салоотделение. Также нужно отказаться от уходовых средств со спиртом, потому что они нарушают кожный барьер.
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