Создаём коже проблемы: Косметолог перечислила самые распространённые ошибки в уходе за лицом

При использовании косметики женщины нередко допускают небрежность, впоследствии приводящую к различным кожным проблемам. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала косметолог Татьяна Егорова.

"Самые частые ошибки в уходе — это то, что не меняем спонжи, не моем кисти и средства используем просроченные", — отметила специалист.

По её словам, все инструменты для нанесения макияжа следует регулярно промывать и дезинфицировать, а также чаще покупать новые. Что касается просроченной косметики — она может стать причиной дерматита. А, например, тушь с истекшим сроком годности способна вызвать конъюнктивит.