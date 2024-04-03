Косметолог назвала 5 ошибок в борьбе с чёрными точками, которые мы так часто допускаем

Часто из-за ошибок в уходе за кожей борьба с ними становится безрезультатной. Об этом рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Черныш. Первая ошибка — неправильное очищение. Если у пациента есть такая проблема, рекомендуется 1–2 раза в день умываться специальными средствами для жирной или комбинированной кожи и два раза в неделю пользоваться мягким скрабом для удаления омертвевших клеток. Вторая ошибка, по словам косметолога, это неправильный уход.

"Необходимо использовать косметику для жирной или комбинированной кожи, так как чёрные точки появляются при избытке кожного секрета, усилении работы сальных желёз. Соответственно, косметика для сухой кожи будет усиливать салоотделение, а возможно, и провоцировать образование комедонов и воспалений на коже. Кроме того, большое количество разных средств может спровоцировать ухудшение состояния кожи", — подчеркнула врач в интервью с "Газетой.ru".

Следующая ошибка — использование средств со спиртом. Кажется, что благодаря им уменьшается сальный секрет. Однако это не так — такие средства нарушают кожный барьер, она становится чувствительной, повышается проницаемость и стимулируется образование новых воспалений.

Четвёртая ошибка — выдавливание, такой подход травмирует кожу, на ней появляются красные пятна. Лучше посещать специальные чистки — это приведёт к постепенному сужению и очищению пор. Ещё одна распространённая ошибка — неправильное питание. Фастфуд, жирная и острая пища, богатая трансжирами, газированные напитки, сладкие и дрожжевые изделия усиливают и провоцируют появление чёрных точек. И наоборот, правильное питание всегда благотворно отражается на состоянии кожи и всего организма в целом, резюмировала эксперт.